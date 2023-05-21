美國難逃衰退？最差或830萬人失業　股市冧45%

新冠大流行自2020年疫襲全球，在各國大肆放水下力挽狂瀾，經濟反見「畸形」增長。尤其是美國經濟，美匯指數、美股、樓價節節上升，不過，去年開始各類資產價格開始走下坡。近期，更有種種迹象顯示美國已逐步走向衰退，數據顯示，美國今年首季經濟增長，速度大幅放緩，按年率計增長1.1%，而去年第四季增長2.6%，放緩速度超出經濟學家預期。

貨幣正常化勢令信貸收縮

截至今年3月，美元廣義貨幣(M2)是連續數月錄得按年負增長，至於按月負增長更是自2022年7月開始。去年7月美元M2升至歷史高位的21.70萬億美元後，M2供應就拾級而下，截至今年3月，M2已跌至20.82萬億元，期內供應減約4%。

誠如上文所述，新冠疫情促使美國再次啟動印鈔機，同時壓低國債孳息率，刺激美股大升、國民消費力增加引發通貨膨脹，現時卻又因高通脹而要開始收水。貨幣正常化勢必令社會整體信貸收縮，似乎也解釋了為何近月美國地區性銀行接二連三爆煲。

對此，芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比(Austan Goolsbee)於5月8日警告，信貸緊縮已開始，或出現經濟衰退。他更對聯儲局最新一項高級貸款官員調查表示關注，該調查顯示，隨着第一季美國銀行業動盪，銀行放緩放貸步伐及收緊放貸條件。

銀行減放貸 借錢不易

上述調查意味着銀行更少意願放貸，加上利率高低，只會令更少人可以由銀行體系借到錢，經濟活動自然減少，減低金錢流通的速度及頻率，換言之，降低貨幣的乘數效應，經濟衰退已是不能避免。

就連「股神」巴菲特亦於早前舉行的巴郡年度大會上暗示美國需要「收水」。他提到，通脹是目前最需要解決的問題，而未來繼續印鈔是非常瘋狂的行為，不能持續下去，似乎在說聯儲局不能單靠加息遏抑高通脹，需要停止量化寬鬆，加快「收水」才是正途。

對於減少貨幣供應引發的經濟衰退，美國朝野的有識之士似乎已有共識，作為小投資者，大家亦必須作出調整，以應付未來的美國收水行為所帶來的金融震盪。

經濟恐重創 失業飆股市冧

除了收水，美國政府面臨最緊急的危機是債務違約。對美國政治略有認識的投資者都知，兩黨每隔數年就會上演一次因提高國家債務上限的角力，雖然最終都會妥協收場，不過亦絕非毫無風險。美國財政部長耶倫近月不時發出警告，情況似乎愈來愈危急，更指若國會未能及時提高國家債務上限，最快6月就會出現違約。

早前美國白宮經濟顧問委員會(CEA)發表報告，揭示違約的嚴重性，坦言將重創美國經濟，恐導致830萬人失業、經濟增長重挫6.1個百分點，股市暴跌45%。

CEA列3種違約後果

對於債務違約，CEA列出3種不同程度的違約後果，以及對美國經濟的影響。若在6月1日前兩黨完成談判，美國成功避免違約，仍可能導致約20萬人失業，並使全年國內生產總值(GDP)下跌0.3個百分點。如果出現短期違約，超過財政部提出的截止日期，但在一周內解決問題，預計美國將損失50萬個工作職位，失業率上升0.3個百分點。

最差情況是長期違約，僵局持續3個月或以上，將令830萬人失業，失業率飆升5個百分點，GDP下降6.1個百分點，股市暴瀉45%。上述數據與穆迪分析(Moody's Analytics)早前公布的預測接近，穆迪曾於今年3月警告，美國長期違約或令逾700萬人失業。而據CEA報告，無論提高債務上限最終如何「收科」，美國經濟都將受損，收縮幅度介乎0.3至6.1個百分點，可能成為經濟衰退的開端。

銀行界料僅輕微衰退

對於美國經濟前景，近月身陷風暴中心的銀行界龍頭如何預測？美國銀行行政總裁Brian Moynihan早前稱，美國經濟將陷入衰退，但通脹已有降溫迹象。最近商業客戶確實變得更謹慎，雖然美國仍處於充分就業，但薪金增長正在放緩，通脹也在降溫，料美國經濟將輕微衰退。

花旗行政總裁Jane Fraser也料，美國將在2023年陷入溫和衰退，銀行接連倒閉，更加劇這些擔憂。他認為最近發生的金融動盪會抑制通脹，信貸亦將緊縮。美國比較有可能在今年稍後時間陷入輕微衰退。除了兩大行的CEO認同美國會衰退，美國前財長薩默斯更作出警告，最新更稱，在未來12個月，美國經濟開始衰退的可能性約70%。