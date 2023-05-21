何文田新盤即日售46伙 兩個月內累沽402伙
2023年05月21日 22:03
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市區鐵路項目持續有捧場客，何文田站項目新一期周日(21日)發售90伙，即日沽出約46伙，連同項目1B期及1C期計，兩個月內累沽約402伙。至於，一手市場於周六及周日兩日合共錄得約74宗成交，按周回落近六成。
●何文田站瑜一．天海首輪沽約46伙 單日吸金逾6.5億
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海周日(21日)展開首輪銷售，以價單形式發售90伙，即日沽出約46伙，套現逾6.5億元。華懋集團銷售總監封海倫稱，項目於A組時段有15個單位獲認購，成交最高金額為一個三房連儲物室平台特色戶，涉資逾3,100萬元。是日有不少曾在第1B期及1C期入票的向隅客亦再度入票，今次均能買入心頭好。
同系列的項目1C期是日亦沽出兩伙，涉逾3,393萬元。包括第5A座25樓B室，實用面積576方呎，兩房連儲物室間隔，以1,875.1萬元成交，呎價約32,554元。
●大埔白石角University Hill第2B期周三壓軸賣240伙
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期將於周三(24日)作第三輪銷售，涉及240伙。新地副董事總經理雷霆表示，上述有222伙會採以價單形式發售，其餘18伙則會招標出售。項目2A期及2B期預計於第四季取得入伙紙，計劃保留餘下未推售的單位，於入伙後才推售，涉約300伙。
新地代理總經理胡致遠稱，項目2B期即將以價單形式發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價由327.77萬至1,102.96萬元，折實呎價約13,024至19,932元，折實平均呎價約16,613元。
●西南九龍維港滙兩日連沽5伙 吸金逾7,298萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，於周六及周日(20及21日)連環沽出5伙，共涉逾7,298萬元。上述沽出單位成交價介乎1,136.3萬至1,880萬元，當中售價最高為維港滙II的6座2樓C室特色戶，實用面積746方呎，採三房連多功能房間隔，連217方呎平台，以1,880萬元成交，呎價約25,201元。
至於，5伙之中呎價最高單位為維港滙I的3A座2樓B室，實用面積452方呎兩房，連75方呎平台，以1,274.1萬元成交，呎價約28,189元。該系列項目月內暫沽23伙。
●西南九龍天璽四房售8,789.08萬元
一手市場頻錄大額交易，據項目成交紀錄冊顯示，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，周日(21日)以8,789.08萬元售出天鑽璽的77樓D室，實用面積1,422方呎，採四房連儲物室間隔，呎價約61,808元。上述該項目今年內第6宗成交，期內套現逾5.8億元。
●將軍澳海茵莊園兩房呎價約19,897元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周日(21日)售出1座33樓B8室，屬實用面積428方呎的高層兩房戶，成交價為851.6萬元，呎價約19,897元。據悉，該盤在5月至今已售出14伙，套現逾8,500萬元。