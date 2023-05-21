何文田新盤即日售46伙　兩個月內累沽402伙

市區鐵路項目持續有捧場客，何文田站項目新一期周日(21日)發售90伙，即日沽出約46伙，連同項目1B期及1C期計，兩個月內累沽約402伙。至於，一手市場於周六及周日兩日合共錄得約74宗成交，按周回落近六成。

●何文田站瑜一．天海首輪沽約46伙 單日吸金逾6.5億

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海周日(21日)展開首輪銷售，以價單形式發售90伙，即日沽出約46伙，套現逾6.5億元。華懋集團銷售總監封海倫稱，項目於A組時段有15個單位獲認購，成交最高金額為一個三房連儲物室平台特色戶，涉資逾3,100萬元。是日有不少曾在第1B期及1C期入票的向隅客亦再度入票，今次均能買入心頭好。

同系列的項目1C期是日亦沽出兩伙，涉逾3,393萬元。包括第5A座25樓B室，實用面積576方呎，兩房連儲物室間隔，以1,875.1萬元成交，呎價約32,554元。

●大埔白石角University Hill第2B期周三壓軸賣240伙

新地代理總經理胡致遠稱，項目2B期即將以價單形式發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價由327.77萬至1,102.96萬元，折實呎價約13,024至19,932元，折實平均呎價約16,613元。

●西南九龍維港滙兩日連沽5伙 吸金逾7,298萬元

至於，5伙之中呎價最高單位為維港滙I的3A座2樓B室，實用面積452方呎兩房，連75方呎平台，以1,274.1萬元成交，呎價約28,189元。該系列項目月內暫沽23伙。

●西南九龍天璽四房售8,789.08萬元

●將軍澳海茵莊園兩房呎價約19,897元