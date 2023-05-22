東方日報B1：債限未傾妥　美元儲幣霸權恐崩解

美國債務上限談判進展緩慢，隨着財政部的現金即將耗盡，最早在6月1日可能出現債務違約之前，聯邦政府的一些非緊急服務可能會率先暫停，以節省開支、盡量拖延債務違約發生的時間。換言之，假如民主、共和兩黨始終未能達成協議，政府停擺很可能在接下來數周發生。正當股市因為債限問題而異常波動之際，紐約聯儲銀行暗示，債限危機可能會損害美元作為國際儲備貨幣的地位。

美國財長耶倫此前曾警告，美國最快會在6月1日出現債務違約，而她最新表示︰「在6月15日之前償還所有債務的可能相當低。」換言之，她認為債務違約具體發生的時間點，很可能會在6月1日至15日之間。共和黨的眾議院議長麥卡錫亦稱，將繼續與總統拜登對話討論債限問題，惟同時指摘後者談判誠意不足。

這場談判的政治拉鋸到底仍然持續，部分原因在於兩黨更在乎其本身的政治利益。滙豐美國首席利率策略師Lawrence Dyer指出，對於政客而言，政治成本效益的考慮可能比經濟更加重要。如果過早讓步或妥協太多，可能會令一些參與者面對政治風險，尤其當前兩黨之間的分歧甚大。

滙豐的基本預測是在任何債務違約發生之前，兩黨就會達成協議。話雖如此，出現短期債務違約的機率「不是零」。

債限危機的問題一拖再拖，美國自然也要付出「代價」。紐約聯儲銀行市場部主管Michelle Neal就暗示，美元的地位可能因信心危機而受損。她日前出席活動時表示︰「要讓美元保持其地位，美國民選官員和其他政策制訂者，要做出能為經濟和機構帶來信心的決定，這非常重要。」

她又補充指，近年投資者對其他儲備貨幣、央行數碼貨幣（CBDC）和其他數碼資產等非傳統替代品，甚至是黃金等傳統商品有更多興趣。「考慮至此，美元的核心作用不應被視為理所當然。」

美國的一項民調亦顯示，有66%受訪者擔憂債務違約將對國家經濟造成影響。逾60%美國人認為應提高債務上限的同時，要減少財政赤字；19%的人更認為應無條件提高債務上限，16%卻指不應上調債務上限。民調結果反映出美國人普遍也對危機感到擔憂，這種憂慮亦勢反映在股市中，引發金融市場波動。

本周繼續有大型美股科技股公布業績，包括視像會議軟件公司Zoom、圖像處理器（GPU）晶片設計公司英偉達等。數據方面，聯儲局最為重視的通脹指標個人消費開支（PCE）物價指數亦會揭盅，為貨幣政策走向帶來更多啟示。此前，聯儲局主席鮑威爾重申，銀行業危機所帶來的信貸緊縮仍可能對經濟產生影響，利率或不用上調至過高水平。

瑞銀財富管理的報告則指出，受經濟前景不明朗、企業盈利預期過於樂觀、股市估值非常高等因素影響，預期股市將會出現回調，最為看淡美國及環球股票的表現。該行建議投資者對沖風險，包括考慮股票以外的其他資產，採用保本策略押注美股等。