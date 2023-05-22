周樂樂：人民幣匯率波動不改內地股市中線行情

上周，A股成交量較前有大幅收縮，北向資金小幅淨流出。指數方面，重要指數有不同程度的收漲，其中，上證指數上漲0.34%、深證成指上漲0.78%、創業板指上漲1.16%。申万一級行業中，11升20跌，其中，漲幅前三的行業是電子(5.17%)、國防軍工(4.79%)及機械設備(4.01%)。跌幅前三的行業是傳媒(-5.60%)、房地產(-3.96%)及建築裝飾(-3.00%)。數據上，市場風格出現切換，先進製造業轉強勁，熱門行業傳媒等有較大回落。

國內消息，繼金融數據不及預期後，上周的經濟數據依舊略顯疲弱，居民部門中長期貸款繼續弱勢，消費動力恢復亦差過預期，經濟內生動能不足，市場信心受到影響。近期國內央行會議內容顯示國內不存在長期通縮基礎，預計下半年國內通脹將持續回升，因此貨幣政策有望繼續保持寬鬆。央行的《一季度貨幣政策執行報告》對房地產行業的政策基調仍是「托而不舉」，後續出台強刺激政策的概率較小。5月18/19號，中亞峰會召開，中亞國家有望和我國在國際產能合作和投資貿易等領域具有較大的合作空間。人民幣兌美元的匯率近期走弱，使中國海外資產走弱。筆者認為，中國一帶一路與人民幣國際化的成果，有利於增強市場對國內經濟與人民幣資產的信心。隨着增量穩增長政策出台預期升溫疊加流動性合理充裕，A股的修復或有望一步步完成，短期仍需留意政策的變化。

外圍消息，美國經濟步入衰退的信號進一步強化，4月美國零售環比增速低於市場預期。但美國兩黨就債務上限談判傳出利好消息，繼續提振市場氣氛，市場預期若達成美國財政部耶倫提出2030年債務上限提至51萬億美元，將推升美元計價的風險資產。同時，美聯儲官員已經傳遞6月份暫停加息的信號，該言論降低了市場對美聯儲繼續緊縮的憂慮。但是面對高通脹壓力，外圍緊縮政策對經濟需求的壓制仍會形成短期市場反复的原因。

綜合來看，若海外市場信心回升，有望帶動港股與A股市場信心回升。國內政策友好，流動性環境比較寬鬆，各項刺激經濟的政策仍在持續推出，支持中國資產中線的行情。策略上，重點部署先進製造業的結構性投資機會，如：受益於國產化替代與卡脖子攻關支援的核心材料與設備等高端製造業，另外，受益刺激消費與通脹回升預期的消費股等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂