港股黑期輕微低水　比特幣跌1.7%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.11%，報103.08；港匯見7.8128；離岸人民幣(CNH)報7.0222；美元兌日圓處137.75；歐元報1.082，英鎊報1.2459。金價處1,977.8美元。布油報75.77美元，紐油報71.88美元。比特幣跌1.7%，報2.67萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水近20點。

●道指上周五(19日)收報33,426點，跌109點或0.33%；標指下滑6點或0.14%，收報4,191點；納指跌30點或0.24%，收報12,657點。全周計，道指升0.38%，標指升1.65%，納指漲3.04%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,465點，升15點。

●5月恒生指數夜期收報19,410點，升20點，低水41點，成交11,250張。

●紐約期油上周五收報每桶71.55美元，跌0.31美元或0.43%，全周上升2.2%；倫敦布蘭特期油收報每桶75.58美元，跌0.28美元或0.37%，全周升1.9%。

●紐約期金上周五收報每安士1,981.6美元，升21.8美元或1.11%。

●英國富時100指數上周五收報7,756點，升14點或0.19%；法國CAC指數收報7,491點，升45點或0.61%；德國DAX指數曾高見16,331點，收報16,275點，升112點或0.69%，創收市新高。

●日本3月核心機械訂單按年跌3.5%，預期增長1.4%；按月跌3.9%，預期升0.4%。

●美國財長耶倫再次警告，財政部最快6月1日就可能耗盡現金。

●美國總統拜登出席G7峰會後與共和黨籍的眾議院議長麥卡錫通電話，討論有關提高聯邦政府債務上限問題，。

●美國明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，對聯儲局6月放棄加息這個選項持開放態度。

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