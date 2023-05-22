滙豐推動數碼港元　從校園試驗開始

香港金融管理局啟動「數碼港元」先導計劃，當中有16間企業入選獲進行首輪試驗。滙豐香港區數字化總監博揚(Bojan Obradović)表示，該行將與香港科技大學合作，邀百餘名學生在校園內進行數碼港元的實質應用測試，學生可使用「試驗型數碼港元」在校內消費。他坦言，數碼港元在應用場景方面存在巨大的不確定性，但目前的着眼點應該是未來5年或更遠將來的金融科技及第三代互聯網(Web3)的基礎建設。

他又以智能電話為例，蘋果公司(Apple Inc.)推出第一代iPhone時，雖然沒有足夠的應用程式(App)支援，但提供了一個平台與第三方參與開發，隨着用例不斷增多，逐漸改變全球手提電話的生態，相信數碼港元日後能有同樣革命性影響。

僅34%受訪者聽過CBDC

科大商學院副院長(本科課程)黃昊指出，首階段試驗將於9月進行，嘗試在校園內構建付款生態圈，現時系統屬構建階段，尚未確定參與商戶的具體數目；計劃在稍後時間的測試中，逐步增加學生及商戶數目。同時他強調，學生使用與否純粹自願性質。

黃又引述科大早前的調查結果指，僅34%的受訪者聽過央行數碼貨幣(CBDC)，反映市民對數碼港元的認識有待增加，相信試驗能提升市民的認知。受訪者認為「網絡安全性」及「個人資料私隱保障」為數碼港元最重要的兩項設計特點，分別為約60%及40%。

將測試「代幣化存款」

另外，滙豐銀行亦將進行「代幣化存款」測試，博揚指，數碼港元與加密貨幣同為虛擬資產，問題在於如何發行。「代幣化存款」由商業銀行進行擔保，以確保其價值，每一枚數碼港元等同普通港元，以便進行交易。反觀比特幣，由於價格大幅波動，故難以用其進行交易。