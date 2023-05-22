大行響警！美財政部現金餘額下月8日將跌穿最低門檻

美國財長耶倫日前警告6月1日是調高美國國債上限的「硬死線(hard deadline)，如果屆時仍不調高國債上限，華府將債務違約。外媒報道，高盛經濟學家預計，財政部的現金餘額將在6月8日或9日跌破300億美元，是其能夠償付到期聯邦債務的最低門檻。截至上周四(18日)，財政部的現金餘額僅略高於570億美元。

高盛經濟學家Alec Phillips和Tim Krupa表示，有關預測仍存在很大不確定性，政府收入可能以超預期速度放緩，進而導致財政部在6月1日或2日就出現現金短缺。

為滿足聯邦政府支出，美國財政部的現金餘額一直在穩步減少。受制於31.4萬億美元的債務上限，它無法增加向公眾的淨借款。財長耶倫周日再次警告，財政部最快6月1日就可能耗盡現金。

高盛續稱，雖然金融市場對債務限期即將到來未見過分擔憂，但波動率仍有可能上升。經濟學家預計，美國債務上限協議會在最後期限之前達成，但過程中會有一些波折，市場可能會在債務上限最終被提高之前計入額外風險。

鑑於美國債務上限協議仍未有定案，投資者正在為外匯波動率上升以及股市下跌做準備。摩根大通和摩根士丹利策略師警告，債務上限問題膠着威脅股市前景，交易員湧向主要貨幣的互換和期權產品，以對沖投資組合面臨的風險。