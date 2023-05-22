投資者尋覓更高回報　倫敦樓花銷售急降溫

外媒報道，英國倫敦的單位以往在落成前就已經被搶購一空，不過現在，隨着投資者在倫敦以外尋求更豐厚回報，令該市的樓花交易中心地位失色不少。

根據地產代理Hamptons International的報告，去年倫敦樓花預售比例從2016年的71%的峰值，下降至44%。主要原因是由於投資者從首都的樓花預售市場撤離，因為其注意力轉向英格蘭西北部等回報較高的地區，該區樓花預售份額現在高於倫敦。

Hamptons高級分析師David Fell指，自2016年以來，倫敦樓價升幅落後於全國其他地區，意味買家愈來愈將目光投向更遠的北部。他表示，利率更高可能會加劇這種轉變，因為這些更便宜的地區提供更高回報率。

根據Hamptons的數據，去年英格蘭和威爾士售出的樓花比例降至2013年以來最低水平，從2016年的46%峰值降至34%。同時，購買樓花的投資者比例從2015年的70%，大幅下降至21%，當時在2016年對第二個單位徵收印花稅附加費前掀起入市潮。

儘管如此，在伯明翰、白禮頓和曼徹斯特等具有強勁投資回報潛力的地區，對樓花的需求依然強勁。根據Hamptons數據，在去年平均放租收益率(buy-to-let yield)超過10%的地區，50%的新樓在竣工前成功售出，創下歷史新高。

樓花交易減少可能會影響到開發商。他們通常運用預售樓花所得資金，來快速償還因為起樓而借來的款項。當利率高企時，預售樓花對開發商來說更為重要，意味他們可能需要放慢起樓速度以避免高昂的還款。