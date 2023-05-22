G7嚴格執行俄油價格上限　IEA指不影響原油供應

外媒報道，為了制裁莫斯科入侵烏克蘭，G7、歐盟及澳洲同意對俄羅斯海運原油實施每桶60美元的價格上限，並對俄羅斯石油產品設定價格上限，藉此限制俄羅斯利用石油收入資助戰事。G7日前表示，將會加強行動打擊俄羅斯規避價格上限，同時避免外溢效應，維持全球能源供應。

國際能源總署(IEA)執行董事比羅爾(Fatih Birol)表示，預期7大工業國(G7)的新措施不會改變原油和石油產品的供應狀況。他指出，加強價格上限的執法不會影響全球石油、燃料供應，並提到實施價格上限達到了兩個主要目標，沒有引發市場緊縮，因為俄油持續流通，但同時莫斯科能獲得的收入減少了，令俄羅斯不能打「能源牌」。然而，他坦言相關制裁仍存在一些漏洞，對石油價格上限更好的運作帶來一些挑戰。

此外，G7提到對天然氣投資的支持，是解決潛在市場短缺的「臨時」方案，同時各國正試圖與俄羅斯能源脫鈎。然而，有關決定令環保人士感到震驚，認為G7恐怕無法達到2050年實現淨零碳排的目標。比羅爾承認，會產生一些影響，但各國重申，如果在這個領域有些影響放緩，將在其他領域加速，將全球暖化限制在攝氏1.5度以內目標的決心不變。清潔能源轉型正在進行，而且較許多人想像更快。