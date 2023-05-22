【高盛推介】騰訊終止3連跌　資金積極吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股在公布今年首季業績後股價回吐，上周五(19日)跌約1.9%，周一(22日)低開下試低位後反彈。現報337.2港元，升約1.1%。有券商指騰訊首季經營溢利超出預期，並料今年純利增長將超越收入增長，維持對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金積極吸納，上周二至上周五皆錄得資金流入，合共約7,160萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周三及上周四共錄得約1,110萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

騰訊購16424，行使價361元，2023年7月28日到期，實際槓桿10.4倍，貼價、高敏感度。

騰訊購16518，行使價400元，2023年8月28日到期，實際槓桿9.8倍，行使價430元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。

騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿9.1倍，中年期，時間值損耗較低。

騰訊牛63342，收回價325元，行使價322.2元，換股比率500，槓桿比率20倍，近牛。

騰訊牛62288，收回價305元，行使價302.2元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿11.4倍，行使價280元以上、2個月期以上最高槓桿之一。

騰訊熊61141，收回價360元，行使價362.5元，換股比率500，槓桿比率15倍。

騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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