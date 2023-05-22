【高盛推介】平保見半個月低位後反彈　資金吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安近期表現相對落後，周一(22日)開市曾低見54.05港元，創半個月低位，及後見支持反彈。現報55.45元，升約1.3%。據國家金融監督管理數據顯示，保險公司於今年首季，原保險保費收入1.9萬億元人民幣，按年增長9.2%。此外平保日前公布，今年首4個月，4家控股子公司原保險合同保費收入共達3,227.07億元人民幣，按年升5.9%。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五獲資金轉向流入，而上周5個交易日計則共錄得約1,090萬元資金流入。淡倉於上周三錄得約20萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。

平安購14358，行使價67.94元，2023年7月26日到期，實際槓桿13.1倍，低面值、高槓桿。

平安購16031，行使價65.05元，2023年10月9日到期，實際槓桿8.0倍，10兌1、輕微價外、高敏感度。

平安購13945，行使價60.25元，2024年1月19日到期，實際槓桿5.2倍，長年期、時間值損耗較低。

平安牛60841，收回價50元，行使價49.4元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

平安沽12345，行使價50元，2024年6月25日到期，實際槓桿4.1倍，輕微價外、中長期。

平安熊67850，收回價70元，行使價70.6元，換股比率100，槓桿比率3.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。