富衛擴展理財素養項目至亞洲7個市場

富衛集團宣布擴展其理財素養項目「JA小財智．大夢想」至亞洲7個市場。該項目由青年成就亞太區部 (「JA Asia Pacific」) 與富衛共同開發，將金融、社會和生活技能教育整合，以提升該地區學生的的理財素養。

「JA小財智．大夢想」的目標是於2024年前惠及約25,000名亞洲區學生。該項目去年在香港和新加坡成功啟動，並於今年早前在印尼和越南推出，稍後將擴展至日本、菲律賓和泰國。提升理財素養和教育下一代以創造更美好的未來是富衛集團環境、社會及管治的重要部分。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，「JA小財智．大夢想」以互動的方式教授基本生活技能，例如指出儲蓄、支出和收入之間的分別。富衛一直關懷社區，很高興在集團10周年之際擴展這項目。

JA Asia Pacific總裁兼行政總裁Maziar Sabet表示，這是一個獨特的機會讓富衛和JA Asia Pacific來教育、裝備和增强亞洲區青年的能力，可使他們具備理財能力、擁有社會意識和為社區帶來改變。這亦賦予集團啟發年輕學生成為改變社會的動力。

這項為期多年的計劃由富衛同事帶領，把義工和學生聚集在一起。於2022 年，逾100名富衛義工在香港和新加坡的學校為2,500名學生授課。透過課堂和數碼平台的趣味遊戲和互動測驗，學生可學習如何管理預算、做出明智的財務決定，並以創新方式解決不同的社區需要。