管濤：人幣跌穿7算無礙金融市場穩定　忌押注單邊走勢

內媒報道，國家外匯管理局前國際收支司司長管濤表示，儘管近期人民幣兌美元跌穿7算，卻沒有偏離寬幅震盪、略偏強勢的基準情形。而且，4月中旬以來人民幣匯率加速調整，也沒有影響境內金融市場穩定。

他分析指，目前雖然市場對於未來內地經濟復甦斜率存在一定分歧，但基本共識仍然是認為，世界經濟面臨下行風險，中國經濟將有望總體回升。即使現有經濟數據尚不足以支持市場得出人民幣匯率傾向於趨勢性升值的樂觀情形，但同樣也不能得出人民幣匯率必然走向重新承壓的悲觀情形。

他表示，隨着宏觀政策靠前協同發力，經濟社會全面恢復常態化運行，如果積極因素進一步積累，內地經濟運行震盪回升，在中國基礎國際收支依然較為強勁的情況下，這將對今年人民幣匯率形成有力支撐。

他作出結論指，今年由於美國通脹回落疊加銀行業動盪，聯儲局加息逐步接近尾聲，意味海外因素對人民幣匯率的影響趨於減弱，內地經濟基本面變化情況或在更大程度上影響人民幣匯率走勢。

管提醒，不宜押注人民幣匯率單邊走勢，指內地經濟復甦勢頭並沒有發生改變，這將成為境內外匯市場平穩運行的重要基礎。他又指，避免單邊押注美元存款高息收益，人民幣漲幅很可能超過當前本外幣負利差，意味貪圖美元存款高息收益將得不償失。