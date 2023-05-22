美國半導體業人力嚴重不足　台積電開辦10天雞精班...

港府近期積極到世界各地「搶人才」，惟人才短缺的問題非香港獨有，就連全球最先進的國家之一的美國，近期大力推動半導體產業時，亦面對人手不足的挑戰。

外媒報道，自拜登政府公布了「美國晶片」(Chips for America)計劃，資助企業在美國建立半導體研究及製造能力後，在當地興建半導體廠如雨後春筍。拜登已表示，政府提供的資金將創造數千個高薪職位，但是否有足夠的勞工來滿足這些空缺，才是亟待解決的問題。

據SEMI統計，美國《晶片暨科學法》推出以來，已發布的新建案超過50個，民間企業承諾投資的金額超過2,100億美元。不過，適逢美國多年來最緊張的勞動市場，全國各行各業都在爭取勞工。由於外界對半導體業相當陌生，投入相關領域的學生又少，半導體製造業長期以來始終很難找到人才。業者預料，未來會更難找到像建廠營建工人、操作設備的技術人員，以及設計晶片的工程師之類的人力。

有大型會計師及顧問公司估計，美國半導體業未來幾年可能面臨約7萬至9萬名人力短缺。至2030年，美國面臨30萬名工程師及9萬名技術人員的缺口。而半導體業缺人手，一來是專業人力不足，二來又必須和大型科技公司爭搶工程師。很多從美國大學工學院畢業的學生來自海外，受限於移民規定，也不易拿到工作簽證。

為了滿足勞動力需求，拜登政府本月宣布，將在亞利桑那州鳳凰城和俄亥俄州哥倫布等城市建立5個「勞動力中心」，協助培訓更多女性、有色人種和其他在半導體製造等比率偏低的勞工。其中已落戶亞利桑那州的台積電，已開始透過短期職業訓練，為其晶圓廠區招募技術人員。只要在當地社區大學完成10天的訓練，待晶圓廠投產首天，就可加入台積電的大家庭。

政府和企業官員也一直在推動改革，希望留住外國STEM(科學、科技、工程及數學)領域的畢業生，但移民仍然是華盛頓爭論的話題，很少人對改革抱持樂觀態度。英特爾宣布，投資數百萬美元和社區學院和大學合作，培訓技術人員和增開相關課程。英特爾預計在未來5至10年創造6,700個就業機會，其中七成是給擁有兩年學位或證書的技術人員。

美光(Micron)則宣布、未來20年將投資高達1,000億美元在紐約興建晶圓廠區，同時也開辦員工培訓計劃，包括招募退伍軍人並透過「晶片營」向國高中生推廣STEM相關的職業。