5月英國樓叫價平均漲1.8%　升幅一年來最快

外媒報道，英國待售單位的價格以一年來最快速度攀升，原因是買家被強韌的經濟和穩定的按揭貸款利率所吸引。地產網站Rightmove表示，當地樓市5月份平均叫價上漲1.8%，創下372,894英鎊(約362.13萬港元)的歷史新高。

儘管生活成本危機持續存在，但樓市似乎與價格暴跌的預測背道而馳。買家受到更亮麗的經濟前景和按揭貸款利率穩定所鼓舞。Rightmove地產科學主管Tim Bannister表示，本月新賣家叫價強勁上漲，看來是一種遲來的反應，也是賣家信心增強的迹象，因為通常會在春季較早時看到如此大的按月漲幅。

倫敦的樓價繼4月份下跌0.5%後，按月上漲2.8%。在全國範圍內，儘管家庭受到高通脹打擊，但買家需求比疫情前水平高出3%。

不過，最近幾周按揭貸款開始再次攀升，因為市場預計英倫銀行(即英國央行)尚未完成加息。Rightmove上周二(16日)表示，貸款價值比率(Loan-to-Value Ratio)為75%的兩年期固定利率按揭貸款平均升至4.73%，較前一周上升6個基點。

Bannister表示，租賃市場的價格創歷史新高，而且仍呈現近雙位數增長，倫敦的價格增長幅度達雙位數。對於首置買家來說，在負擔能力方面非常困難，但目前他們選擇繼續前進。