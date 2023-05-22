【產經直播】恒指乾升難抱寄望？快手績後恐「見光死」？

人民幣匯價反彈，港股周一(22日)反覆做好，恒指高開28點後，一度倒跌40點，但迅速掉頭回升，收市升227點，報19,678點，大市成交939億元。恒指乾升，短期難破悶局？不過，滙豐證券表示，由於內地經濟復甦有利香港整體商業前景，加上美國經濟增長放緩，債券收益率料下降，將利好香港下半年股市，恒生指數年底目標為22,490點，目標能否達成？

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