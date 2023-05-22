【產經直播】恒指乾升難抱寄望？快手績後恐「見光死」？
2023年05月22日 16:16
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人民幣匯價反彈，港股周一(22日)反覆做好，恒指高開28點後，一度倒跌40點，但迅速掉頭回升，收市升227點，報19,678點，大市成交939億元。恒指乾升，短期難破悶局？不過，滙豐證券表示，由於內地經濟復甦有利香港整體商業前景，加上美國經濟增長放緩，債券收益率料下降，將利好香港下半年股市，恒生指數年底目標為22,490點，目標能否達成？
科技指數跑贏，升逾2%。快手(01024)今日(22日)收市後公布業績，截至3月底止首季，期內虧損8.76億元人民幣(下同)，去年同期虧損為62.54億元。據非國際財務報告準則，經調整利潤4,200萬元，去年同期為虧損37.22億元。不過，上周騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)績後股價均「見光死」，快手恐難逃厄運？至於小米(01810)及美團(03690)都將於本周公布業績，又會有咩命運？
美國晶片廠美光公司(Micron)在華銷售的產品，未通過內地網絡安全審查，內地關鍵訊息基礎設施的營運者被要求停止採購美光產品，憧憬更多國產晶片替代，晶片股上揚，中芯國際(00981)升1%。不過，有分析預測，中國可能難以實現半導體製造的技術升級，究竟晶片股前景係點？
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