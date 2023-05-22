道指期貨跌36點 比特幣企26898美元
2023年05月22日 16:18
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美匯指數報103.093；港匯見7.8213；離岸人民幣(CNH)報7.0420；美元兌日圓報137.90；歐元處1.0804；英鎊報1.2424。金價報1,975.68美元。油價微跌0.2%，布油報75.36美元，紐油處71.48美元。比特幣升0.16%至26,898美元。道指期貨跌36點。
焦點數據：
16:30 香港4月消費物價指數
22:00 歐元區5月消費者信心指數
●港股收報19,678點，升227點或1.17%，藥股表現強勁，藥明翰森齊升逾5%。
-黑石斥41億購國際寶石學院，復星套現逾35億。
●內地5月份1年期及5年期貸款市場報價利率(LPR)維持不變，滬深三大指數高收。滬綜指收報3,296點，升12點或0.39%，成交金額3,424億元人民幣。https://bit.ly/3WoYhWM
-管濤：人幣跌穿7算無礙金融市場穩定，忌押注單邊走勢。
香港經濟：
●滙豐：聯儲年內不會減息，港息持續高企。
外地經濟：
●歐央行放鷹！拉加德指抗通脹之戰尚未結束。
●大行響警！美財政部現金餘額下月8日將跌穿最低門檻。
●耶倫：6月1日為調高債務上限硬死線。
●高盛：本周調高債限可能性30%。
●G7嚴格執行俄油價格上限，IEA指不影響原油供應。
●南韓5月首20日出口按年減16%，晶片跌幅達35%。
●澳洲政府擬立法監管「先買後付」，料年內公布草案。
●投資者尋覓更高回報，倫敦樓花銷售急降溫。
●5月英國樓叫價平均漲1.8%，升幅一年來最快。
中美角力：
●美國商務部斥中方限制美光做法無事實根據。
企業消息：
●埃克森美孚進軍鋰行業，傳7.8億購鋰礦開採權。
●IG逾兩個月內第二次死機，Meta道歉稱涉技術問題。
●美國半導體業人力嚴重不足，台積電開辦10天雞精班...