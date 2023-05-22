屋宇署3月份批19份建築圖則　多為市區住宅及洋房

發展商去年曾提及，項目將主打三房及四房大單位，每伙面積約1,250至2,500方呎，預計最快2025年可推出市場。

另外，渣甸山畢拉山徑24至38號渣甸園，亦獲准於1層停車場之上，發展5座樓高3層的洋房，總樓面約26,686方呎。

九龍區也有多項住宅及洋房獲批圖則，九龍塘歌和老街14號翠亨園，可興建1幢7層高分層住宅，樓面面積約31,503方呎。

同區東寶庭道121及123號亦獲准分別發展為3層高的洋房，另提供1層地庫，總樓面約8,147及9,195方呎。至於該區金巴倫道55號則准建1座兩層高的洋房，另設1層地庫，總樓面約6,073方呎。

尖沙咀漢口道43至49A號漢口大廈，則獲批重建1幢21層高商廈樓宇，同時提供1層地庫及兩層平台，總樓面約138,783方呎。