阿里旗下盒馬將於全球設8大採購中心　將全球貨品引入中國

今次引入的合作夥伴包括澳洲超級市場Coles；牛肉出口商NH Foods Australia、O’Connor；瑞士超級市場Migros、加拿大豬肉出口商Canada Pork；挪威、全球最大的大西洋三文魚養殖及加工企業MOWI；智利水果出口商Garces Fruit；新西蘭水果出口商Zespri，及美國水果出口商Driscoll’s等。Coles出口部總經理Will Mulholland表示，與盒馬的合作，能有助集團更了解中國的消費市場，並將澳洲的特產「帶到千家萬戶的餐桌上」。Coles旗下的雪糕產品已在今年4月透過盒馬進軍中國市場。

侯毅指，與全球頂尖零售商、品牌商、行業協會的合作，可以快速引入「王牌商品」、潮流創新商品，亦有助從源頭定製自有品牌。從豐富性、獨特性、價格競爭力三方面提升盒馬商品能力。

另外，盒馬近期亦與泰國、越南、柬埔寨、塞浦路斯、俄羅斯、意大利的合作夥伴簽訂總額達10億美元的商品貿易合作協議，而今年開放加強全業態、全管道、全品類的策略。

阿里巴巴集團於2023年5月18日宣布董事會批准啟動執行盒馬的上市流程。集團預計該上市將在未來6到12個月內完成，並表示盒馬多年來已建立了鮮明的客戶價值主張、穩定而明確的業務模式，以及清晰盈利路徑。