調查：港人對經濟復甦態度樂觀 近半數卻擔憂退休儲備不足

線上財富管理平台Endowus智安投公布其2023年度《財富洞察報告》，發現香港受訪者對經濟復甦更有信心，亦較新加坡受訪者對個人財務健康狀況抱有更樂觀的態度。然而，即使大多數港人有定期投資的習慣，但當中卻有逾四成人士對擁有足夠退休儲備金缺乏信心。

該報告亦指出所有年齡層的投資者均表示，他們因通脹導致生活成本上漲而感到擔憂，尤其是在今年年初以來出現矽谷銀行（Silicon Valley Bank）及瑞士信貸（Credit Suisse）等危機下，加劇了市場的不確定性。

Endowus智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣表示，在目前市場較為波動，包括面對美國持續加息以及個別歐美銀行出現問題的背景下，投資者更傾向於以情緒主導的方式作出投資決定。「在不明朗的市況下，我們建議投資者應該更加冷靜地應對，並維持穩健的投資策略，為實現包括退休規劃在內的長期財務目標做好準備。」

在數據上，經歷連續四個季度的經濟收縮後，本港經濟於2023年第一季度迎來2.7%增長，此正面趨勢帶動港人對經濟復甦的樂觀態度，而港人（70%）亦對個人的財務健康狀況普遍更為樂觀（新加坡為57%）。

相關樂觀情緒同時也提升了港人對於投資風險的承受偏好，過半數香港受訪者（54%）表示他們願意於2023年承擔更高程度的投資風險以增加回報。相反，新加坡投資者傾向採取保守態度，超過一半（55%）當地受訪者選擇於2023年承受較低的投資風險，致力於保存資本。