近日樓市氣氛呆滯，用家主導的居屋未補價第二市場亦要減價求售，馬鞍山錦豐苑三房海景單位割價42萬元售出，將軍澳廣明苑也有三房單位降價接近一成售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蘇玉燕表示，香港仔中心K座低層1室，實用面積約438方呎，兩房間隔，原業主開價約608萬元，議價後以590萬元成交，呎價約13,470元，新買家入市作上車之用。

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九龍區

●美聯吳志輝指，荔枝角美孚新邨5月份暫錄12宗二手買賣，屋苑6期恆柏街6號中層A室，實用面積約590方呎，「大兩房」間隔，望內街景，3月以768萬放售，新近累減50萬元，以718萬易手，呎價約12,169元。

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新界區

●祥益黃文樂表示，屯門豐連2座低層A室，實用面積約300方呎，一房間隔，原業主增加議幅，減價15萬元，獲區外首置客即睇即買，以430萬元購入上址作自住，呎價約14,333元。

●美聯陸家民稱，屯門菁雋高層33室，實用面積約133方呎，開放式間隔，以250萬元放售，外區客於區內工作，為減省上班時間，見300萬元以下印花稅階梯有所放寬，睇樓一日即以246萬元購入自用，呎價約18,557元。

●晉誠地產胡卓輝表示，屯門海慧花園1座頂層連天台單位，實用面積約974方呎，連天台及車位，享東南全海景，原業主4月中以1,300萬元放售，外區用家議價後以約1,230萬元承接，呎價約12,628元。原業主於2013年2月以798萬元購入單位，持貨10年帳面賺約432萬元。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天富苑M座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內綠表客獲減價7萬元，於未補價第二市場以443萬元購入自用，呎價約6,815元。

●美聯馮根明稱，元朗YOHO MIDTOWN第5座高層D室，實用面積約507方呎，兩房間隔，兩日前以880萬元放售，新買家為區內首置客，睇樓一次即議價32萬元，終以848萬元承接，呎價約16,726元。

●美聯龍國榮表示，元朗PARK YOHO Sicilla第1C期1B座中層A室，實用面積約628方呎，三房間隔，以838萬元放售，買家為區內首置客，睇樓兩次即議價28萬元，以810萬元承接，呎價約12,898元，原業主於2016年以630.6萬元買入，帳面獲利179.4萬元。

●中原劉德興指，粉嶺名都1座高層G室，實用面積約454方呎，兩房間隔，放盤時開價約580萬元，議價後以545萬元易手，呎價約12,004元，新買家為換樓客。

●利嘉閣羅富欽稱，粉嶺翠彤苑3座複式單位，實用面積約1,156方呎，四房間隔，連天台及車位，新買家為外區分支家庭客，見呎價比已補地價居屋還要低，單位開價1,150萬元，客人與家人第二次睇樓，即場議價至1,039.8萬成交，呎價約8,995元。

●中原吳嘉權透露，大圍區5月暫錄約22宗二手買賣，其中名城暫錄4宗，名城3座南翼高層B室，實用面積約785方呎，套三房間隔，開價1,350萬元，議價後1,270萬元易手，呎價約16,178元，新買家為外區換樓客。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城47座高層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望樓景，放盤僅兩日，開價550萬元，累減32萬元，減幅約5.8%，以518萬元成交，呎價約17,039。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山居屋富寶花園10座低層B室，實用面積約591方呎，三房間隔，望園景，放盤3個月，已補價自由市場叫價620萬元，減40萬或約6.5%，以580萬元沽售，呎價約9,814元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑G座高層9室，實用面積637方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場叫價610萬元，放盤兩個月，減42萬或減幅約7%，以568萬元沽出，呎價約8,917元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳廣明苑E座中層3室，實用面積約601方，三房間隔，上月在未補價第二市場放盤，叫價515萬元，現在以465萬元售出，一口減價50萬元，獲同區綠表買家以465萬元購入，減幅約9.7%，呎價約7,737元。

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