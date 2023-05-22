報告：逾4成港人憂退休儲備不足　3成人擬今年增投資額

亞洲線上財富管理平台Endowus智安投公布2023年度《財富洞察報告》，所有年齡層的投資者均表示，他們因通脹導致生活成本上漲而感到擔憂，尤其是在今年年初以來出現矽谷銀行(Silicon Valley Bank)及瑞士信貸(Credit Suisse)等危機下，加劇了市場的不確定性。即使大多數港人有定期投資的習慣，但當中卻有逾四成人士對擁有足夠退休儲備金缺乏信心。

有關報告旨在了解受訪者對經濟環境的見解及觀點，並探討新加坡和香港受訪者的個人財務健康狀況及投資習慣。

報告指出，香港經濟復甦帶動港人的樂觀態度，而港人(70%)亦對個人的財務健康狀況普遍更為樂觀(新加坡為57%)。港人對於投資風險的承受偏好也提升，過半數香港受訪者(54%)表示他們願意於2023年承擔更高程度的投資風險以增加回報。相反，新加坡投資者傾向採取保守態度，超過一半(55%)當地受訪者選擇於2023年承受較低的投資風險，致力於保存資本。

隨着生活成本持續上漲，超過四成港人對於能擁有足夠儲備應付退休生活方面缺乏信心。另外，受環球資本市場的不穩定性影響，為港人而設的退休保障制度強積金更於2022年錄得第二大的年度虧損。根綜觀2023年的主要財務目標，超過六成香港受訪者希望於今年增加儲蓄，其次則為獲得更多的被動收入機會(50%)。

受退休金縮減及市況波動影響，不少港人亦重新審視自己的投資策略。為了建立更充足的退休儲備金，三成的香港受訪者希望能於今年增加投資額；其中近半數人(49%)表示，高通脹導致其現金儲備貶值是促使他們投資更多的原因。

報告顯示，有近七成的香港受訪者皆已經有定期投資固定金額的習慣(即每周、每月或每數月一次等)；相反，大多數新加坡受訪者都傾向於投機。港人普遍有穩定的理財習慣，平均而言，港人一般的支出約佔薪金的一半，另外兩成用於儲蓄，而剩餘的三成則用於投資。與去年一樣，港人的平均儲蓄、支出和投資比率維持在「20:50:30」。

雖然香港投資者較傾向於作定期投資，但朋友或家人卻被香港受訪者列為他們獲取財務和投資建議的首要渠道(37%)，而非更專業的渠道，比如理財顧問、財經媒體或新聞等，有14%香港受訪者甚至沒有尋求過任何財務建議。大多數香港受訪者表示以線上投資平台(49%)作為其投資渠道的首選。雖然在選擇投資平台時，相關風險和品牌信譽是港人首要的考慮因素，但低廉的投資成本和清晰的費用結構亦同樣被列為前三大因素之一。

對比兩性之間的投資方式，女性普遍對投資的態度較為保守。超過四成的女性傾向於承擔最小的風險來保存資本，而且絕大多數的女性會以風險相對較低的定期存款作為主要投資工具。綜觀各個受訪世代，近四成的Z代在剛進入職場時幾乎沒有任何投資經驗，亦仍未開始探索投資領域。與千禧世代(25%)和X+世代(17%)相比，Z世代也一直追尋更多途徑來積累理財知識(32%)。

Endowus智安投聯合創辦人兼首席執行官萬振邦表示，很高興看見大多數港人都有投資經驗，同時熱衷於增加他們對財富管理方面的知識。他相信現時業界還有很大的改善空間，為投資者提供更全面的理財觀點和度身訂造的財務建議。