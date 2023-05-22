白石角周三開售240伙 傳超購11倍
2023年05月22日 21:31
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市場熱賣新盤籌備新一輪銷售，大埔白石角項目將於周三發售240伙，並已於今晚(22日)8時截票。據市場消息指，項目最終截收逾2,600張入票，以價單發售單位計超額認購約11倍。
●大埔白石角University Hill第2B期第三輪銷售截收逾2,600票
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，將於周三(24日)作第三輪銷售，發售240伙。據市場消息指，項目於周一(22日)晚上8時已經截票，最終截收逾2,600張入票，按以價單形式發售的222伙計，超額認購近11倍。
●何文田站瑜一．天海增兩宗成交 累沽48伙
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，繼周日(21日)首輪沽出46伙後，周一(22日)增添兩宗成交，共涉額逾2,048萬元。其中，第2B座7樓E室兩房，實用面積469方呎，以1,194.68萬元沽出，呎價約25,473元。另一宗為第1B座11樓E室，實用面積364方呎，屬一房連開放式廚房間隔，成交價854.25萬，呎價約23,468元。瑜一系列項目自今年3月開售以來已累計沽出404伙，套現逾68億元。
●西南九龍維港滙連錄3宗成交 共涉逾7,184萬元
由信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，周一(22日)連沽3伙，成交價介乎1,379.1萬至3,210萬元，呎價由26,863至31,657元，總成交金額逾7,184萬元。其中，維港滙II的2座29樓A室，實用面積1,014方呎，採四房連多功能房間隔，成交價3,210萬元，呎價約31,657元。該系列項目本月至今已錄得26宗成交，吸金逾5億元。
●大埔白石角University Hill第2A期單日售出4伙特色戶
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，周一(22日)招標售出4伙特色戶，成交價由751.8萬至1,190.34萬元，呎價由19,130至21,035元，單日吸金逾4,042.94萬元。
上述交投中，成交價最高為漾景閣第1座1樓A5室，實用面積601方呎，採三房一套間隔，連330方呎花園，成交呎價19,806元。而上述呎價最高單位為漾景閣第5B座1樓B1室，實用面積433方呎兩房戶，連348方呎花園，成交價910.8萬元，呎價約21,035元。
●啟德澐璟月內累沽6伙
豪宅新盤交投不斷，華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周一(22日)以3,217萬元售出三房單位，為月內第6宗成交。涉及單位為6座25樓C室，實用面積903方呎，單位設儲物室，連車位沽出，呎價約35,626元。發展商表示，項目自開售以來累售92伙，總套現逾45.38億元。
●沙田星凱‧堤岸河景三房呎價約23,932元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周一(22日)以2,261.6萬元售出三房河景單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述為3座28樓C室，實用面積945方呎，享開揚城門河景，屬三房套連雙工作間設計，呎價約23,932元。他續指，該盤自開放現樓以來已沽出30伙，套現逾4.5億元，平均成交呎價約22,528元。由於項目快將安排交樓，下周一起將會暫停現樓參觀。
●啟德THE HENLEY III開放式戶售632.53萬元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，最新售出3A座5樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，以632.53萬元成交，呎價約26,577元。
●將軍澳海茵莊園一房戶555萬元成交
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周一(22日)售出1座21樓A1室，為實用面積288方呎一房戶，成交價555萬元，呎價約19,271元。該盤5月至今累沽15伙，套現逾9,100萬元。
●紅磡必嘉坊．迎匯一房約23,170元
恒基地產(00012)旗下的紅磡必嘉坊．迎匯，周一(22日)賣出兩伙，月內暫錄約22宗成交，最新成交包括以866.57萬元沽出一房單位 ，為實用面積374方呎的27樓K室，呎價約23,170元。
●粉嶺北ONE INNOVALE開放式戶售344萬元
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE系列項目單日錄得兩宗成交，共涉及796.44萬元。當中，項目第3期的E座1樓10室，為實用面積224方呎的開放式戶間隔，成交價344.28萬元，呎價約15,370元。
●馬頭角瓏碧增加0.5%折扣
碧桂園(02007)的馬頭角賈炳達道現樓新盤瓏碧，周一(22日)修改價單，增加0.5%折扣優惠。發展商表示，適逢小學派位結果即將公布，故項目最新添加「派位易限時優惠」，由周五(26日)起至6月30日，買家簽署臨時買賣合約可獲額外0.5%的折扣優惠，連同其他優惠計，包括印花稅津貼優惠、金額涉及12.8萬至20.8萬元的入伙置業賞優惠等，估算最高可享約17.25%折扣。
●元朗雨後取消現金付款計劃
星星地產旗下元朗雨後，周一(22日)修改價單，取消原有的現金或即時按揭付款計劃，最新僅提供建築期付款計劃，並享有1%折扣優惠，連同其他優惠計，最高折扣率維持6%。