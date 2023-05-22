白石角周三開售240伙　傳超購11倍

市場熱賣新盤籌備新一輪銷售，大埔白石角項目將於周三發售240伙，並已於今晚(22日)8時截票。據市場消息指，項目最終截收逾2,600張入票，以價單發售單位計超額認購約11倍。

●大埔白石角University Hill第2B期第三輪銷售截收逾2,600票

●何文田站瑜一．天海增兩宗成交 累沽48伙

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，繼周日(21日)首輪沽出46伙後，周一(22日)增添兩宗成交，共涉額逾2,048萬元。其中，第2B座7樓E室兩房，實用面積469方呎，以1,194.68萬元沽出，呎價約25,473元。另一宗為第1B座11樓E室，實用面積364方呎，屬一房連開放式廚房間隔，成交價854.25萬，呎價約23,468元。瑜一系列項目自今年3月開售以來已累計沽出404伙，套現逾68億元。

●西南九龍維港滙連錄3宗成交 共涉逾7,184萬元

●大埔白石角University Hill第2A期單日售出4伙特色戶

上述交投中，成交價最高為漾景閣第1座1樓A5室，實用面積601方呎，採三房一套間隔，連330方呎花園，成交呎價19,806元。而上述呎價最高單位為漾景閣第5B座1樓B1室，實用面積433方呎兩房戶，連348方呎花園，成交價910.8萬元，呎價約21,035元。

●啟德澐璟月內累沽6伙

●沙田星凱‧堤岸河景三房呎價約23,932元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周一(22日)以2,261.6萬元售出三房河景單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述為3座28樓C室，實用面積945方呎，享開揚城門河景，屬三房套連雙工作間設計，呎價約23,932元。他續指，該盤自開放現樓以來已沽出30伙，套現逾4.5億元，平均成交呎價約22,528元。由於項目快將安排交樓，下周一起將會暫停現樓參觀。

●啟德THE HENLEY III開放式戶售632.53萬元

●將軍澳海茵莊園一房戶555萬元成交

●紅磡必嘉坊．迎匯一房約23,170元

●粉嶺北ONE INNOVALE開放式戶售344萬元

●馬頭角瓏碧增加0.5%折扣

●元朗雨後取消現金付款計劃

星星地產旗下元朗雨後，周一(22日)修改價單，取消原有的現金或即時按揭付款計劃，最新僅提供建築期付款計劃，並享有1%折扣優惠，連同其他優惠計，最高折扣率維持6%。