美債務上限協商膠着　美股早段個別發展

市場估計美國財政部的現金餘額在6月8日或9日跌破300億美元，即跌穿能夠償付到期聯邦債務的最低門檻，加上白宮與國會就債務上限協商仍未有共識，美股3大指數早段個別發展，道指曾跌47點，報33,379點；標指升9點，報4,201點；以科技股為主的納指升76點，報12,734點。

隨着美國聯邦儲備局在本月初的議息聲明中，已刪去暗示進一步加息措詞，市場開始估計減息周期何時重臨。根據全美商業經濟協會(NABE)發布的調查，經濟學家認為，聯儲局將會明年第一季啟動減息，主要因為受訪者對美國經濟是否會陷入衰退存在分歧；又指今年2月受訪的經濟學家估計減息時間表在今年第四季開始。

NABE調查顯示，以中值來看，專家預測美國2024年經濟增長將保持溫和增長，預計去年第四季至今年第三季的增長為0.4%。受訪者亦同時上調了對2023年通貨膨脹的估計，並認為將達到3.3%，高於2月調查時的上升3%。

個股方面，Facebook母公司Meta涉嫌將歐盟用戶數據傳送至美國，將被歐盟罰款12億歐元(約101億港元)，成為有史以來最大的歐盟私隱罰款。愛爾蘭數據委員會下令，Meta在5個月內暫停向美國傳輸歐盟個人數據，以及在6個月時間內停止在美國非法處理歐盟傳個人用戶數據，同時亦需刪除所有已轉移的歐盟用戶數據。報道又指，禁令可能會令Meta完全退出歐盟市場。Meta股價早段升2.8%。

另外，美光在監管文件中披露，該企收到中國國家網信辦的審查結果通知，「因產品存在較嚴重網絡安全問題隱患」，內地關鍵信息基礎設施的運營商應停止採購美光產品。美光早段挫3.8%。