東方日報B1：華貸息不變穩人幣

中國人民銀行及國家外匯管理局上周五收市後口頭「維穩」，人民幣中間價周一便止跌回升，按日上調199點子，為一個月來最大升幅；且人行維持5月貸款市場報價利率(LPR)不變，一年期及5年期連續9個月報3.65厘和4.3厘，符合降低人民幣貶值壓力的市場預期。中外經濟學家分析預計，縱使人民幣仍面臨陰霾，但雙邊匯率大幅波動對金融市場衝擊有限，更警告現時賭人民幣單邊貶值的勝算不高。

繼本月中期借貸便利(MLF)利率持平在2.75厘之後，人行最新出爐的LPR亦延續去年8月以來的水平，意味整體貨幣政策基調保持穩健的取向，繼續抗衡外圍經濟體加息對人民幣所帶來的壓力。

內地機構普遍認為，第二季下調MLF利率和LPR機率不大，主因去年同期的內地經濟指標較低，同時避免加劇存貸款利率結構性倒掛的矛盾，惟預期下半年LPR或會跟隨MLF降息而下調。

即使中美貨幣政策分化態勢顯著，人行行長易綱亦早於3月初強調，今年人民幣(兌每美元‧下同)匯率「破7」不再是心理障礙，但上周在岸及離岸人民幣先後跌破「7算」仍引起業界熱議，今次雖未見人民幣貶值被外界標籤為中方的外貿競爭武器，但卻認定人民幣供過於求成為貶值的關鍵，推測投資者對人民幣資產信心受挫等。

不少外資投行亦看淡人民幣走勢，包括花旗估人民幣短期內貶至7.2；法興預計年底前低見7.3；野村猜測到7月中旬或進一步貶至7.3，即每百港元兌93元人民幣左右。高盛首席中國經濟學家閃輝亦在報告指，近期人民幣跌勢與內地經濟數據顯著疲弱，且美元受債務談判影響而再次走強有關，短期內難以看到人民幣顯著轉強的因素。

不過，人民幣匯率貶值速度周一已放緩，人民幣在岸價即期收報7.0304，僅跌69點子，為近半年低，離岸價則一度高見7.012；由官方開出的中間價更幾乎收復「7算」失地，報7.0157。

中銀證券全球首席經濟學家管濤發文表示，今年初至5月19日收市為止，日均人民幣匯率中間價為6.8689，較去年12月均價仍升值1.7%，目前人民幣匯率尚未走出穩中趨升的基準情形，加上人民幣多邊匯率保持基本穩定、境內外匯供求關係基本平衡等，相信人民幣匯率較大的幅度波動對金融市場衝擊有限。

管濤續指，今年美國聯儲局加息逐步接近尾聲，這意味着海外因素對人民幣匯率的影響趨向減弱，內地經濟基本面的變化或在更大程度上影響人民幣匯率走勢。內地經濟復甦基礎有待進一步加強，惟復甦勢頭不變，因此不宜押注人民幣匯率單邊貶值。同時，人民幣漲幅很可能超過目前與外幣的息差，亦意味貪圖美元存款高息收益將得不償失。

滙豐亞洲外匯分析主管周淑芬亦提醒，短期人民幣或再稍為轉弱，因美國債務上限議題構成不確定因素，加上市場信心轉弱及港股派息季節性因素，亦會拖累人民幣走勢。但如果聯儲局取態更趨「鴿派」，且內地經濟增長好過市場預期，人民幣年底或重返6.8的強勢。