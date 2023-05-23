道指跌140點　油價上升

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.04%，報103.24；港匯見7.8277；離岸人民幣(CNH)報7.048；美元兌日圓處138.68；歐元報1.081，英鎊報1.2434。金價處1,970.38美元。布油報75.94美元，紐油報72.34美元。比特幣升0.4%，報2.68萬美元。道指期貨升90點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水80點。

●道指收報33,286點，跌140點或0.42%；標指收報4,192點，升不足1點或0.01%；納指收報12,720點，升62點或0.5%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,694點，升15點。

●5月恒生指數夜期收報19,744點，升61點，高水66點，成交12,986張。

●紐約期油收報每桶71.99美元，升0.44美元或0.61%；倫敦布蘭特期油收報每桶75.99美元，升0.41美元或0.54%。

●紐約期金收報每安士1,977.2美元，跌0.22%。

●英國富時100指數收報7,770點，升14點或0.18%；德國DAX指數收報16,223點，跌51點或0.32%；法國CAC指數收報7,478點，跌13點或0.18%。

●日本5月製造業PMI升至50.8，服務業PMI升至56.3。

●拜登與麥卡錫的會談有成果，二人均認為美國不能出現債務違約。

●快手首季經調整利潤4,200萬人幣虧轉盈，有意回購股份。

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