蓋茨：個人AI助理倘誕生　呢幾類熱門網站恐沒落...

外媒報道，微軟聯合創辦人蓋茨認為，未來頂尖的人工智能(AI)企業很可能會創造出個人數碼助理，為人類效勞。

該技術將深遠至可以從根本上改變用戶行為。蓋茨認為，無論哪家企業因而成為贏家，這都是一件大事，因為這樣用戶永遠不會再去搜索網站，不會再去生產力網站，不會再去亞馬遜網站。

蓋茨周一(22日)在一個活動中解釋，這個尚未開發的AI助手將能夠理解人類的需求和習慣，並幫助人類「閱讀沒有時間閱讀的東西」。

蓋茨又指，這個未來的AI贏家有5成機會是初創公司或科技巨頭。「如果微軟沒有入場，我會感到失望。不過，我對包括Inflection在內的幾家初創公司印象深刻。」他指的是Inflection.AI，該公司由DeepMind前高管Mustafa Suleyman共同創立。

蓋茨表示，這個強大的未來數碼助理距離成為主流還要一段時間。在那之前，企業將繼續將把類似OpenAI的ChatGPT的所謂生成式AI技術，嵌入至自己的產品中。

他又稱，AI將加速創新，並帶動開發更先進的藥物。他認為，人類正接近創造出治療認知障礙等疾病的有效藥物，新藥用於人體試驗可能會在10年內進行。

此外，生成式AI技術可以創作出引人入勝的文字，他指將導致遊戲規則改變並影響白領。蓋茨補充，相信未來企業使用的人形機械人較人類員工更便宜，也會大大影響藍領。「當我們發明這些機械人時，只需確保它們不會患上認知障礙。」