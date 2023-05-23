華爾街大淡友：提防美股假突破　債限談判存風險

外媒報道，華爾街著名淡友、摩根士丹利首席美股策略師及投資總監Michael Wilson

警告，美股近期的升勢是假突破。

Wilson在周一(22日)給客戶的報告中問道，最終確認出現新牛市突破？然而，他對此否定，認為有不少因素與這個想法有衝突，並提到高估值、推動收益的股票範圍狹窄，以及防守股跑贏大市。

此外，市場的一個短期風險是美國債務上限談判進展。Wilson表示，談判中的一項決議可能會短暫推高股市，但「我們會將其視為錯誤的突破或牛市陷阱。」其他專家包括以Dubravko Lakos-Bujas為首的摩根大通策略師也警告稱，隨着談判拖延，市場將出現更多波動。

不過亦有分析員睇好美股，美國銀行美股及量化策略主管Savita Subramanian將標指的2023年底目標價從4,000點，上調至4,300點。她在周日(21日)給客戶的報告中寫道，輕鬆賺錢的時代已經過去，但這可能是一件好事。她指，美國企業已將重點轉移至結構性利益上，包括效率、自動化及人工智能，並透過長期固定利率債務，為自己贏得適應的時間。