【高盛推介】快手業績後急漲　美團周四公布業績

高盛(亞洲)有限責任公司：快手周一(22日)急漲約6.9%並在收市後公布今年首季業績，營業額252.17億元人民幣，按年升19.7%；虧損收窄至8.73億元人民幣，並公布將進行總金額不超過40億元的回購。快手周二(23日)繼續急漲，最高見57.1元，創1個月新高。現報56.35元，升約5.3%。

另一方面，將於本周四公布業績的美團，周一重上130元水平，升約3.1%，周二早段繼續上升。現報135.5元，升約2.2%。市場料美團今年首季，非國際財務報告準則計量經調整淨利潤淨額介乎14.11億至19.84億元人民幣。並有券商料美團管理層可在首季業績交流中提供相對樂觀的次季預期，維持對美團「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，快手好倉於上周三至上周五共錄得約430萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。快手淡倉於周一獲資金轉向流入，有約150萬元。

美團方面，好倉於上周五錄得約2,680萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，可見北水於周一轉向買入美團，錄得約3.7億元資金淨買入。

快手購27255，行使價52元，2023年9月21日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、50兌1、高敏感度。

快手購25320，行使價65.85元，2023年12月18日到期，實際槓桿4.3倍，輕微價外、高槓桿、低面值。

快手牛61088，收回價45元，行使價42元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，近牛。

快手牛58666，收回價40元，行使價37元，換股比率100，槓桿比率2.9倍，相近收回價遠牛槓桿最高。

快手沽12127，行使價55.95元，2023年9月21日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。

快手熊50199，收回價80元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率2.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

美團購14994，行使價150元，2023年9月26日到期，實際槓桿5.8倍，行使價170元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。

美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、高敏感度。

美團購14872，行使價160.1元，2023年10月26日到期，實際槓桿5.6倍，低面值。

美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛56198，收回價115元，行使價112元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿8.6倍，中短期貼價、高槓桿。

美團沽15488，行使價112.7元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.0倍，輕微價外。

美團熊61463，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率15.6倍，市場上槓桿最高之一近熊。

美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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