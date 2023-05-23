【高盛推介】阿里巴巴業績後靠穩 好淡倉部署
2023年05月23日 12:09
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(22日)反彈，升約1.4%，周二(23日)早段高見84.65元後升幅收窄，並曾倒跌，及後靠穩。現報83.65元，微升不足0.1%。阿里於上周四公布2023年財年業績，收入達8,686.87億元人民幣，按年升2%；非公認會計準則淨利潤達1,413.79億元人民幣，按年升3.7%，高於市場預期。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周五錄得約1,380萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。淡倉於上周二至上周四共錄得約510萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意換股比率50兌1的高敏感度阿里購(16486)。低面值選擇可留意高槓桿阿里購(15017)。中年期選擇可留意阿里購(29321)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(64381)，遠牛選擇可留意阿里牛(57503)，與現價有約6及11元收回距離。
阿里購16486，行使價90.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿6.0倍，貼價，50兌1、高敏感度。
阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.0倍，低面值、高槓桿。
阿里購29321，行使價99.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.1倍，中年期，時間值損耗較低。
阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率10.8倍，近牛。
阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽16258，行使價77.83元，2023年10月30日到期，實際槓桿4.6倍，活躍條款、8隻相近條款產品最高槓桿。
阿里熊61672，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比率10.4倍，市場上最高槓桿熊證之一。
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