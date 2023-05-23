科法斯：中企去年逾期付款時間縮短　明年經濟料增逾4%

科法斯發表調查顯示，由於信用期限延長，內地去年遭遇逾期付款的企業減少。在受訪企業中，表示遭遇逾期付款的比例從2021年的53%降至40%，是過去5年中的最低水準。2022年的平均逾期付款時間從86天縮短到83天。遭遇超長期逾期付款的企業減少。2022年，化工行業看來最容易受到影響，34%的受訪企業表示超長期逾期付款金額佔到其營業額的10%以上；木材行業也有類似的趨勢，從2021年的0%增加到2022年的20%。

值得留意，內地去年底推出「金融16條」等政策救樓市，但在樓市調整之際，建築業的逾期付款時間仍以96天高居榜首。

隨着內地政府在去年底結束清零政策，受訪企業對未來12個月的經濟前景愈發樂觀，預期經濟增長加速的受訪企業比例從2021年的68%上升到84%。

展望未來，隨着內地政府在2022年底結束清零政策，受訪企業對未來12個月的經濟前景愈發樂觀。預期經濟增長加速的受訪企業比例從2021年的68%上升到84%。科法斯預計2023年中國經濟增長率將提升到4%至5%。