中原按揭：4月轉按登記按月跌近3成

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據中原研究部數據顯示，2023年4月份銀行轉按登記(包括轉按及現契重按)共錄822宗，按月回落29.2%，2023年首4個月累計錄得4,318宗轉按登記，較去年同期7,403宗減少41.7%。

王表示，由於現時市場新造按息，高於不少業主的原有按息，遂令今年基於慳息而轉按之誘因不大，影響轉按市道；然而，近月銀行為按揭客戶增加現金回贈優惠，加上樓價較去年有所回升，吸引最近轉按申請回升，預期此情況於稍後轉按登記數字反映。

她續稱，首4個月轉按登記量明顯下跌因為去年銀行分別於第3季及第4季上調按揭計劃息率，令轉按息率略高於一般供樓人士原有供樓利息，削弱轉按誘因。

數據顯示，4月份四大銀行轉按巿佔率增2.9個百分點至64.4%，期內滙豐銀行轉按巿佔率按月升1.9個百分點至20.8%(171宗)，連續4個月蟬聯轉按冠軍。工銀(亞洲)升兩級排第二，4月份錄142宗轉按登記，巿佔率按月升5.8個百分點至17.3%。中銀香港跌一級排第三，共錄135宗轉按登記，市佔按月升0.6個百分點至16.4%。恒生銀行有81宗轉按登記，市佔按月維持9.9%，升一級排第四。數字反映部分銀行去年第4季提供按揭優惠尾班車的優勢。