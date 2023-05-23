道指期貨跌41點 比特幣升1.4%
2023年05月23日 16:16
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美匯指數報103.22；港匯見7.8330；離岸人民幣(CNH)報7.0619；美元兌日圓報138.29；歐元處1.0800；英鎊報1.2390。金價報1,960.19美元。油價微跌，布油報75.96美元，紐油處72.01美元。比特幣升1.42%至27,280美元。道指期貨跌41點。
焦點數據：
16:30 英國5月綜合採購經理指數
16:30 英國5月服務業採購經理指數
16:30 英國5月製造業採購經理指數
21:45 美國5月製造業採購經理指數
21:45 美國5月綜合採購經理指數
21:45 美國5月服務業採購經理指數
22:00 美國4月新屋銷售
22:00 美國5月里奇蒙儲行製造業指數
港股高開低走，再失守19,500關。恒生指數收報19,431點，跌246點或1.25%。
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-安樂工程違競爭法，涉合謀定價總額30億，競委會展開第二輪訴訟。
-京東618今晚開啟預售，買貴可雙倍賠差價。
-滙豐被指挖角SVB高層及竊密，遭第一公民銀行索償。
滬深三大指數齊跌逾1%。滬綜指收報3,246點，跌50點或1.52%，成交額3,247億元人民幣。
-科法斯：中企去年逾期付款時間縮短，明年經濟料增逾4%。
外地經濟：
●俄總理：俄中將通過本幣結算提高金融獨立性。
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●摩通CEO：商業地產貸款恐成銀行業下一個炸彈。
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中美角力：
●美光被中國禁售 韓企準備填補市場缺口？
企業消息：
●印度富豪旗下電商平台JioMart累計裁員料1.1萬人。
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