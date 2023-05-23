【產經直播】美債務上限未搞掂　環球股市難安心？

美國債務上限談判仍在拉鋸，隔晚美股個別發展，美國財長耶倫重申，華府最早6月1日債務違約。而美國總統拜登最新與眾議院議長麥卡錫會面後，稱處理債務上限問題樂觀，美債違約問題已見曙光？

另外有美國聯儲局官員指，抗通脹或要繼續加息，美國加息步伐點預測？美股又將如何受各種因素影響？

至於港股周二(23日)顯著回吐，高開35點，最多升90點後掉頭回落，隨着內地股市下跌，港股亦愈跌愈深，最多跌314點，最終收市仍跌246點，報19,431點，成交額已經是連續第4個交易日不足千億元，僅約864億元。港股缺水成交奀，向上突破只是有心無力？

市場觀望美國國債上限談判，限制金價跌勢，紐約期金收報每安士1,977.2美元，微跌0.22%。金價現水平值得吸納？

另外，比特幣從4月中約3萬美元高位，回落至約27,000美元水平，短期走勢如何？

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