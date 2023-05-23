仲量聯行：4月香港甲廈呎租再挫0.3%　空置率回升至12.3%

香港寫字樓租金持續回落，據仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告顯示，截至4月底本港整體甲級商廈平均每方呎租金約54.5港元，按月下跌約0.3%。資料顯示，若比較去年同期，累挫約5.1%，並已連跌約12個月。

報告亦指出，主要分區市場中，中環和九龍東租金均下跌約0.5%，而尖沙咀租金則微升約0.3%。另外，由於今年有更多新寫字樓落成，包括該月內數個樓面面積較大的單位重投市場，整體甲級寫字樓市場在4月錄得245,100方呎的負淨吸納量，而整體空置率也回升約0.3個百分點，至約12.3%。

以分區計，中環空置率約9%，按月維持不變，灣仔/銅鑼灣則約9.9%，上升約0.3個百分點。九龍東亦空置率亦漲約0.2個百分點至約19.5%。至於，港島東為重災區，空置率按月上升約1.4個百分點至約12.6%。而尖沙咀為唯一空置下跌地區，最新約10.9%，回落約0.1個百分點。

該行香港董事總經理鮑雅歷表示，今年將有約320萬方呎甲級寫字樓樓面落成，毫無疑問將推高寫字樓市場的空置率，但同時新商廈正吸引租戶遷入，以整合及提升其辦公空間質素。市場不乏各類面積的新寫字樓樓層選擇，更配備最新的綠化及科技設施。在錄得的新租賃中，Doo Group租用觀塘The Millennity全層樓面，涉及建築面積共12,600方呎，以升級並整合其同區的寫字樓。