黃竹坑怡達工廠大廈一籃子單位放售　意向價7.27億元

受惠活化工廈2.0政策及「躍動港島南」計畫，港島黃竹坑區加速轉型，吸引不少發展商及財團併購區内一帶舊式工廈作重建發展，有業主看準區內物業收購重建潛力，趁勢放售區內持有多年的香葉道4號怡達工廠大廈一籃子單位，共佔全幢物業業權約38.8%，意向價約7.27億港元。

中原(工商舖)魏漣表示，上述放售的工廈物業共涉約28個單位，分布於高、中及低層，面積約2,545方呎至7,310方呎，合共提供樓面面積約93,275方呎，以意向價計算，平均呎價約7,800元。全數單位連租約，市值呎租金約14至18元不等。魏補充，業主為知名老牌廠家，於1975年起至2002年間先後購入該批單位作長線收租，涉及投資金額約2,046.4萬元，最先購入的單位為4樓C及D室，面積約6,100方呎，於1975年以約57.8萬元買入，呎價約95元。

他又稱，政府將在下半年審議放寬強拍條例草案，若然條例成功通過，樓齡達50年或以上但少於70年的舊樓強拍門檻，將由八成降至七成，而上述項目樓齡於明年即可符合上述條例的門檻，大大提升其收購重建價值。