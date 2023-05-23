美債上限談判有起色難救經濟　大行警告下輪危險將至...

美國債務上限談判稍有起色，意味聯邦政府有機會避過債務違約。不過，即使政府能夠重新發債「撲水」，也改變不了美國經濟狀況急轉直下，民眾生活亦愈來愈差。聯儲局最新《美國家庭經濟狀況》報告顯示，27%美國成年人財務狀況「不健康」，較去年多了5個百分點，為新冠疫情後最差！美國人亦愈益捉襟見肘，僅63%成年人有能力拿出400美元(約3,120港元)現金作為額外的應急開支，比香港長者綜援還要低……

聯儲局調查了1.1萬名美國成年人及其家庭財務狀況，截至去年10月，有73%受訪者認為自己「在財務狀態上還可以(或更佳)」，較2021年同期少了5個百分點，是2020年4月以來的最低水平，當時正值新冠疫情剛在全球大規模爆發，美國許多實體經濟活動都陷於停頓。

調查又顯示，在付不起400美元應急開支的37%美國人之中，更有13個百分點屬於「無論如何也付不出這筆錢」；至於其他人則多數會選擇用信用卡支付、向朋友或家人借錢等，與美國政府靠賒借度日的思維如出一轍。事實上，此前美國債務已觸及法定上限，國會若未能及時提高上限，則會導致財政部無法繼續「發新債、還舊債」，從而出現債務違約。

美國總統拜登與共和黨籍眾議院議長麥卡錫等人，繼續就債限問題進行談判。雖然尚未能達成協議，但兩人均表示會談有成效。要知道美債違約可能會導致一系列鎖效應，引發全球經濟及金融動盪。中國外交部發言人毛寧亦指出，債務問題是美國的內政，但美國作為世界第一大經濟體，自身的狀況和政策選擇對世界經濟具有重要的外溢效應。

她強調︰「希望美方採取負責任的財政和貨幣政策，不要將美國的風險轉嫁給世界，不要以收割世界來維護一己私利。」

千瘡百孔的美國經濟顯然已經不起更多的考驗，惟當前的高利率政策卻繼續為金融體系帶來壓力，甚至可能會觸發更多「爆煲」事件。繼先前美國多家銀行倒閉後，摩根大通行政總裁戴蒙再次警告，商業房地產領域可能會為銀行帶來更多問題，出事的可能是某些地區、某些建築貸款，惟這種情況可能只是獨立的個別事件，未必會牽連每一家銀行。

他認為，小型銀行需要為「高於預期」的利率做好準備，又指政策利率最高可能會升6到7厘；假如失業率飆升，信用卡貸款亦可能會有6至7%的信貸壞帳損失。

房利美首席經濟學家鄧肯亦警告，美國經濟將於下半年開始步入衰退，當中房地產市場的表現是拖累經濟的最主要原因，估計2023全年美國樓價將下跌1.2%，明年再跌2.2%。他預計，第三季國內生產總值(GDP)以年率計按季倒退1.2%，第四季則倒退1.7%，至明年首季則倒退0.5%，即出現連續3個季度的收縮。另外，由於通脹壓力仍然持續，預期聯儲局的貨幣政策更多會趨向收緊，而不是放寬。