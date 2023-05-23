新港城三房減價48萬易手　5年僅升1.4%或「明賺實蝕」

個別業主願意蝕使費出貨。馬鞍山新港城三房單位，減價48萬元，獲租客以852萬元購入，單位約5年帳面只升值約1.4%，有機會屬明賺實蝕。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲指，筲箕灣居屋東駿苑B座低層9室，實用面積約649方呎，三房間隔，於2022年6月放盤，未補價第二市場開價550萬元，期間累減至450萬元，獲綠表買家洽購，終以430萬元成交，累減120萬元，減幅約21.8%，呎價約6,626元。

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九龍區

●美聯劉念滿表示，長沙灣昇悅居8座低層D室，實用面積約491方呎，兩房間隔，以785萬元易手，呎價約15,988元，原業主於2014年10月以545萬元購入，持貨超過8年帳面獲利240萬元，單位升值約44%。

●中原許永生稱，長沙灣碧海藍天5月錄首宗買賣，單位為5座低層F室，實用面積約494方呎，兩房間隔，原先叫價850萬元，議價後以830萬元易手，呎價約16,802元，新買家為外區客。

●世紀21家天下黎振傑指，大角咀帝柏海灣1座高層H室，實用面積約595方呎，套三房間隔，以1,335萬元成交，呎價約22,437元，原業主於2003年3月以315萬元購入，持貨約20年帳面獲利1,020萬元，或升值約3.2倍。

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新界區

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山新港城F座中層8室，實用面積約551方呎，三房設計，曾叫價900萬元放售，減價48萬元，獲租客以852萬元購入，呎價約15,463元，原業主於2018年以840萬元購入，約5年帳面賺12萬元，或只升值約1.4%。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山曉峯灣畔1座中層C室，實用面積約653方呎，套三房間隔，望海景，放盤兩個月，叫價860萬元，減32萬元或約3.7%，以828萬元沽出，呎價約12,680元，原業主持貨約3年帳面虧蝕10萬元。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山新港城R座低層1室，實用面積約369方呎，兩房間隔，望園景，放盤1星期，開價596萬元，獲買家洽購，減價10.2萬元，以585.8萬元成交，呎價約15,875元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區5月暫錄約56宗二手買賣，翠擁華庭7座高層F室，實用面積約751方呎，套三房間隔，開價約968萬元，議價後以940萬元易手，呎價約12,517元，新買家為用家。

●中原黃浩文指，將軍澳峻瀅II第3座低層G室，實用面積約504方呎，兩房間隔，望山景，最初開價690萬元，議價後以672.8萬元易手，呎價約13,349元，新買家為外區上車客。

●中原柯勇表示，將軍澳5月暫錄138宗二手買賣，按月減少約8%，區內日出康城首都1座左翼極高層C室，實用面積約729方呎，套三房間隔，以907萬元易手，呎價約12,442元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢蠔涌村雙號屋分層戶，兩房間隔，望山景，以520萬元沽售，低市價約8%，原業主於2007年9月購入，當時作價205萬元，持貨約16年帳面獲利315萬元，期內升值約1.5倍。

●中原劉德興稱，粉嶺牽晴間5月暫錄約5宗買賣，屋苑10座低層E室，實用面積約384方呎，兩房間隔，放盤時開價約510萬元，議價後以500萬元易手，呎價約13,021元，新買家為用家。

●中原林頌宜表示，元朗YOHO MIDTOWN第3座中層C室，實用面積約615方呎，三房間隔，叫價990萬元，減價15萬元，以975萬元沽出，呎價約15,854元，新買家為換樓客，睇樓接近一年，見樓價相比高位回落不少，把握機會購入自用。

●美聯陳鋒指，元朗YOHO Town第1座中層C室，實用面積約393方呎，兩房間隔，先前以640萬元放售，及後獲用家議價兩萬元，以638萬元承接，呎價約16,234元，原業主於2003年於一手市場以115.9萬元買入，持貨約20年帳面獲利522.1萬元。

●美聯梁浩文表示，屯門市廣場2座中層D室，實用面積約325方呎，兩房間隔，以450萬元放售，及後獲用家議價17萬元，以433萬元承接，呎價約13,323元，原業主於2017年9月以440萬元買入，持貨約6年帳面蝕7萬元。

●祥益黃慶德指，屯門豐景園2座低層3室，實用面積約391方呎，兩房間隔，區內換樓客有感原居所空間不足，決定「由細換大」，原業主擴大議幅，由放盤起累積減價高達50萬元，單位最終以400萬元成交，呎價約10,230元。

●美聯陳偉健稱，葵涌區8月已錄8宗買賣，包括2座高層D室，實用面積約397方呎，兩房間隔，去年10月以550萬元放售，及後因見美國加息令二手交投減少，下調叫價至520萬元，獲區內上車客再議價22萬元易手，成交價498萬元，呎價約12,544元。

●利嘉閣彭錦添指，青衣區5月暫錄31宗二手買賣，青衣公屋長安邨安江樓中層6室，實用面積約443方呎，兩房間隔，外望市景，未補價第二市場以273萬元成交，呎價約6,163元，屋苑現時約有18個放盤，入場費175萬起。

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