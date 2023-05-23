屯門新盤料日內公開示範單位 大埔項目明售240伙
2023年05月23日 21:59
東網電視更多新聞短片
新界區樓盤一個接一個登場，屯門兆康項目新一期極速部署推售，示範單位及樓書有望日內曝光。而大埔白石角樓盤將於周三(24日)發售240伙。啟德豪宅新盤最快周內加推低座特色戶。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期周三上載樓書
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期登場，周二(23日)公布部署24小時內上載樓書。新地副董事總經理雷霆稱，該盤將於未來一周開放示範單位及公布價單。新地代理總經理陳漢麟表示，項目2A期由3座住宅大樓組成，提供929伙。是次會主力推出ARRESO第3座及第5座，涉及當中519伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，標準戶實用面積約237至719方呎，並以兩房戶為主打。價錢方面，今期會有約5%至10%的加價空間。
●何文田站瑜一．天海三房3,791萬雙破頂價沽
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周二(23日)透過招標以3,791.87萬元售出一伙三房連儲物室單位，成交價及呎價同屬該期數新高。華懋集團銷售總監封海倫表示，上述為第1A座20樓D室，實用面積996方呎，坐北向南，採用橫排式設計，客飯廳及所有睡房可享維港景觀，屬罕有海景大戶，成交呎價約38,071元，該期數迄今累售49伙。
●啟德天瀧部署短期內加推低座單位
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周二(23日)公布計劃最快周內推出前排低座單位招標出售。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目的特色單位接獲不少查詢，故計劃本周後期或下周初推出位於低座單位發售。上述涉及7伙，全屬三房間隔，當中兩伙屬連平台特色戶，實用面積836至908方呎。
●大埔白石角University Hill第2B期招標連沽4伙特色戶
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期第三輪開售前夕，再錄特色戶成交。新地代理總經理胡致遠表示，項目周二(23日)透過招標售出4伙特色單位，共涉資逾4,120萬元。4伙之中售價最高為優景閣第6座15樓A1室，實用面積936方呎，三房一套連書房間隔，連539方呎天台，成交呎價約18,611元。
●啟德THE HENLEY II加推價單4號 涉31伙
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，周二(23日)上載價單4號，提供31伙，折實平均呎價約28,898元。項目同日上載銷售安排，落實周六(27日)起發售當中12伙，據價單顯示，新一批單位戶型包括一房及兩房，較多屬中高層單位，實用面積由414至575方呎，扣除5%折扣後，折實價由971.18萬至1,865.7萬元，折實呎價由23,458至34,423元。
●旺角Larchwood3伙一房減至699.9萬
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周三(23日)修改價單，將其中3個實用面積250方呎的一房單位售價劃一下調至699.9萬元，減價介乎約3.6%至約6.3%，涉及的單位為17樓A室、18樓A室及19樓A室。
●啟德維港1號三房1,630萬元沽
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周二(23日)售出2B座8樓A室，實用面積656方呎，三房一套間隔，以1,630.6萬元成交，呎價約24,857元。
●長沙灣睿峰一房呎價約27,392元
鼎珮集團持有的、已屆現樓的長沙灣睿峰，新近沽出西翼32樓C室，屬實用面積319方呎的一房戶，以873.8萬元成交，呎價約27,392元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售72伙，套現金額近8億元。