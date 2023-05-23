屯門新盤料日內公開示範單位　大埔項目明售240伙

新界區樓盤一個接一個登場，屯門兆康項目新一期極速部署推售，示範單位及樓書有望日內曝光。而大埔白石角樓盤將於周三(24日)發售240伙。啟德豪宅新盤最快周內加推低座特色戶。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期周三上載樓書

●何文田站瑜一．天海三房3,791萬雙破頂價沽

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周二(23日)透過招標以3,791.87萬元售出一伙三房連儲物室單位，成交價及呎價同屬該期數新高。華懋集團銷售總監封海倫表示，上述為第1A座20樓D室，實用面積996方呎，坐北向南，採用橫排式設計，客飯廳及所有睡房可享維港景觀，屬罕有海景大戶，成交呎價約38,071元，該期數迄今累售49伙。

●啟德天瀧部署短期內加推低座單位

●大埔白石角University Hill第2B期招標連沽4伙特色戶

●啟德THE HENLEY II加推價單4號 涉31伙

●旺角Larchwood3伙一房減至699.9萬

●啟德維港1號三房1,630萬元沽

●長沙灣睿峰一房呎價約27,392元

鼎珮集團持有的、已屆現樓的長沙灣睿峰，新近沽出西翼32樓C室，屬實用面積319方呎的一房戶，以873.8萬元成交，呎價約27,392元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售72伙，套現金額近8億元。