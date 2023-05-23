陳錦興：人幣受壓憧憬出口股前景　德昌電機較值博...

德昌電機為全球最大驅動系統產銷商，產品廣泛應用於汽車、工業及消費者領域。3月止財政年度業績，營業額36.5億美元(下同)，按年增加6%；毛利7.16億美元，上升2%。錄得純利1.58億美元，增長8%，每股盈利17.42美仙。末期息34港仙，連中期息全年共派51港仙，按年增50%。

期內，毛利率由20.4%下跌至19.6%，下跌主要因爲原材料成本增加、外匯變動的不利影響，以及商品對沖合約的盈利減少。收入方面，汽車產品業務營業額按年升10.2%，至29.14億元，增長高於市場；至於工商用產品業務營業額則下跌8.66%，至7.32億元，主要是零售商及供應商減少訂單，並大幅降低庫存水平。

現金流方面，期內經營所得自由現金流量 215 百萬美元，按年增長62.8%，這反映德昌業務經營穩健，因此可以大增派息。展望前景，全球通脹料放緩，有利成本控制及進一步改善利潤率，現價市盈率約6倍，息率約5厘，估值並不昂貴，短線消化回吐盤後，可望反覆上升，建議9.2港元吸納，上望阻力位11.0元，跌穿支持位8.3元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)