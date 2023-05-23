于品海45%南海股份遭接管　涉及市值11億元

聯交所資料顯示，Pippen Limited、Rosewood Assets Ltd.、First Best Assets Limited及Unicorn Assets Group Limited於南海的持股已被上述3人接管，而上述幾家公司都是于品海間接持有南海股份的實體。

南海迄今仍未公布2021年全年業績，股份由去年4月1日起停牌至今，股民縱想逃生也無門。不過，該企去年也預警房地產開發分部受房地產開發周期性影響等因素下，虧損可能最多擴大至34億元，連蝕3年。

截至2021年6月底止3年半，南海收入主要靠兩個分部——房地產開發與戲院等的文化與傳播服務，問題是房地產開發是期間唯一保持錄得所得稅前溢利的分部，戲院生意則被疫情重創，《香港01》所屬的新聞傳播業務分部所得稅前累蝕12.02億元。截至今年3月底，南海仍在為過去的業務行為進行獨立調查和內控檢討。