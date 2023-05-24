東方日報B1：中美樓市頹　拖經濟後腿

【華原料價暴漲添壓 建築業被拖數最甘】

儘管去年受到新冠疫情爆發及封控防疫措施影響，但內地企業逾期付款趨勢並未有惡化，全球經濟研究機構科法斯集團(COFACE)發表報告指出，去年曾遭遇逾期付款的中企比例下降至40%，為2017年以來新低。雖然如此，建築行業的逾期付款時間仍然以96天高踞榜首。有外資投行經濟學家憂慮內地租金和商品價格的通縮壓力加大下，或會帶來長遠的通縮風險。

上述調查共訪問千家內地企業，結果顯示，去年中企的平均信用期限從2021年的77天增至81天，予以90天以上的信用期限的中企亦見提升。科法斯亞太區首席經濟學家歐韋良(Bernard Aw)解釋，客戶付款程序受流動資金緊張和防疫出行限制影響，需更多時間來處理付款，因此中企採取更靈活的信用期限政策。

基於信用期限延長，去年遭遇逾期付款的企業減少；且去年中企面對的平均逾期付款時間亦從86天縮短到83天，主因超過120天逾期付款的比例也由27%降至21%。超長期逾期付款佔全年營業額2%或以上的企業數量更由2021年的64%急降至去年36%，為2016年來低位。

化工業現金流風險大

據過往經驗，80%超長期逾期付款永遠無法追回，若超長期逾期付款金額佔全年營業額比重超過2%，中企更可能面臨現金流風險。按行業劃分，化工行業面臨的現金流風險最大，業內有34%受訪企業稱，超長期逾期付款額佔其營業額一成以上，比2021年的26%大增，並在13個行業中居首。即使去年內地政府開始改變對房地產開發商融資的強硬態度，但適逢樓市調整，令建築業平均遭遇拖欠帳款的時間較其他行業嚴峻。

值得留意是，對於客戶逾期付款的原因，原材料價格上漲高佔30%，多於2021年的23%。俄烏衝突導致大宗商品價格飆升，供應鏈壓力猶存，導致去年原材料價格暴漲，亦對企業帶來更大財務壓力，約24%受訪企業也將原材料價格上漲視為影響其現金流和銷售額的主要因素。

惟隨着內地結束清零防疫政策，受訪企業對未來12個月的經濟前景愈趨樂觀，預期經濟增長加速的受訪企業比例從2021年的68%，升到去年的84%。同時，預計今年銷售及現金流將改善的受訪企業比例，亦分別升到50%及49%。據科法斯預計，2023年內地經濟增長率將提速到4至5%。

然而，澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬卻未敢過度樂觀，決定下調今年居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格(PPI)預測，分別從按年升2.2%縮至僅升1.2%，以及從跌1%擴至跌2%。他在報告指，中國迄今為止的貨幣寬鬆措施未能提振通脹目標，因大多數過度槓桿的家庭不願加大消費開支，從而拖累貨幣流通速度。過去內地曾通過樓市大升浪來推高通脹，但今非昔比，已延遲交樓的項目需趕竣工實現交樓，穩定買家情緒。

同時，近期內地物價下跌壓力亦來自商品價格，受國際市場如何看待內地經濟增長，目前市場似乎判斷經濟復甦將放慢，因而影響國際原材料價格，對未來數月內地廠商恐造成輸入性通縮。

【美商業房產恐爆煲 專家料下半年衰退】

美國債務上限談判稍有起色，意味聯邦政府有機會避過債務違約。不過，即使政府能夠重新發債「撲水」，也改變不了美國經濟狀況急轉直下，民眾生活亦愈來愈差。聯儲局最新《美國家庭經濟狀況》報告顯示，27%美國成年人財務狀況「不健康」，較去年多了5個百分點，為新冠疫情後最差！美國人亦愈益捉襟見肘，僅63%成年人有能力拿出400美元(約3,120港元)現金作為額外的應急開支。

聯儲局調查了1.1萬名美國成年人及其家庭財務狀況，截至去年10月，有73%受訪者認為自己「在財務狀態上還可以(或更佳)」，較2021年同期少5個百分點，是2020年4月以來最低水平，當時正值新冠疫情剛在全球大規模爆發，美國許多實體經濟活動都陷於停頓。

調查又顯示，在付不起400美元應急開支的37%美國人之中，更有13個百分點屬於「無論如何也付不出這筆錢」；至於其他人則多數會選擇用信用卡支付、向朋友或家人借錢等，與美國政府靠賒借度日的思維如出一轍。事實上，此前美國債務已觸及法定上限，國會若未能及時提高上限，則會導致財政部無法繼續「發新債、還舊債」，從而出現債務違約。

美國總統拜登與共和黨籍眾議院議長麥卡錫等人，繼續就債限問題進行談判。雖然尚未能達成協議，但兩人均表示會談有成效。要知道美債違約可能會導致一系列連鎖效應，引發全球經濟及金融動盪。中國外交部發言人毛寧亦指出，債務問題是美國的內政，然而，美國作為世界第一大經濟體，自身的狀況和政策選擇對世界經濟具有重要的外溢效應。

她又強調︰「希望美方採取負責任的財政和貨幣政策，不要將美國的風險轉嫁給世界，不要以收割世界來維護一己私利。」

千瘡百孔的美國經濟顯然已經不起更多的考驗，惟當前的高利率政策卻繼續為金融體系帶來壓力，甚至可能會觸發更多「爆煲」事件。繼先前美國多家銀行倒閉後，摩根大通行政總裁戴蒙再次警告，商業房地產領域可能會為銀行帶來更多問題，出事的可能是某些地區、某些建築貸款，惟這種情況可能只是獨立的個別事件，未必會牽連每一家銀行。他認為，小型銀行需要為「高於預期」的利率做好準備，又指政策利率最高可能會升到6至7厘；假如失業率飆升，信用卡貸款亦可能會有6至7%的信貸壞帳損失。

房利美首席經濟學家鄧肯亦警告，美國經濟將於下半年開始步入衰退，當中房地產市場的表現是拖累經濟的最主要原因，估計2023全年美國樓價將下跌1.2%，明年再跌2.2%。他預計，第三季國內生產總值(GDP)以年率計按季倒退1.2%，第四季倒退1.7%，至明年首季亦倒退0.5%，即出現連續3個季度的收縮。另外，由於通脹壓力仍然持續，預期聯儲局的貨幣政策更多會趨向收緊，而不是放寬。