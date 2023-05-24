道指跌231點　油價高收1%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.31%，報103.52；港匯見7.8366；離岸人民幣(CNH)報7.0629；美元兌日圓處138.6；歐元報1.0768，英鎊報1.2415。金價處1,975.49美元。布油報77.5美元，紐油報73.8美元。比特幣升1.3%，報2.72萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水120點。

●道指收報33,055點，跌231點或0.69%；標指收報4,145點，跌47點或1.12%；納指收報12,560點，跌160點或1.26%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,257點，跌173點。

●5月恒生指數夜期收報19,285點，跌151點，低水146點，成交12,213張。

●紐約期油收報每桶72.91美元，升0.86美元或1.2%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.84美元，升0.85美元或1.12%。

●紐約期金收報每安士1,974.5美元，跌2.7美元或0.14%。

●英國富時100指數收報7,762點，跌8點或0.1%；德國DAX指數收報16,152點，跌71點或0.44%；法國CAC指數收報7,378點，跌99點或1.33%。

●證監會：6月起宣傳無牌虛擬資產平台屬刑事罪。

●于品海45%南海股份遭接管，涉及市值11億元。

●阿里健康全年賺5.33億人幣，不派末期息。

●IMF料英國今年不會衰退 預期全年GDP增0.4%

●諾獎得主克魯格曼︰美國應該廢除債務上限

●華爾街恐慌預言家︰美國銀行業危機「只解決了一半」

●全球集裝箱產量大跌71% 預示航運業寒冬

●東方日報B1：中美樓市頹 拖經濟後腿

●【東方日報產評】聯儲頻失策遺禍 美霸權衰退墮落