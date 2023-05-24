港股跌幅擴大　金融股拖低大市　金沙挫逾6%

港股跌幅擴至超過200點，恒生指數低見19,158點。國企指數跌近百點；科技指數跌60點，主板成交300億港元。

金融股跌幅擴大拖低大市，中國平安跌2.6%；招商銀行跌2.2%；建設銀行跌2%；工商銀行跌1.8%；香港交易所跌1.4%；友邦保險跌1.1%；滙豐控股倒跌0.5%。

大型科網股跌勢持續，小米集團急挫2.6%；百度跌2.1%；阿里巴巴跌1.7%；美團及網易跌1.5%；京東集團跌1.4%；騰訊跌0.4%。

其他藍籌股跌多升少，兩隻濠賭股沽壓重，金沙中國挫6.1%；銀河娛樂跌4.7%。聯想集團挫5.6%；海底撈跌4.9%；阿里健康全年業績扭虧，惟股價跌3.2%。

公用股回穩，長江基建彈2%；中電控股升1.1%；電能實業升0.6%；中華煤氣升0.2%。

【09:20】港股挫至兩個月低位 科網股領跌 滙豐靠穩

港股開市穿底，創逾兩個月低位。恒生指數跌151點或0.78%，報19,279點，已全回補3月22日遺留的上升裂口；國企指數低開58點或0.88%，報6,545點；科技指數跌38點或1%，報3,813點。

大型科網股領跌，阿里巴巴跌2.3%；百度跌1.9%；美團及網易跌1.5%；騰訊跌1.3%；京東集團跌1%；小米集團跌0.5%。

金融股普遍向下，中國平安跌1.2%；香港交易所跌0.7%；建設銀行跌0.9%；友邦保險跌0.6%；招商銀行跌0.5%；工商銀行跌0.4%。滙豐控股升0.3%。