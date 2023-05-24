Netflix開始打擊帳號密碼共享　用戶想Share要額外繳費

外媒報道，面臨增長放緩的串流影視平台Netflix，自去年以來一直警告投資者及客戶，計劃在今年初打擊帳號密碼共享，最近終於開始進行打擊，周二(23日)向美國和逾100個國家和地區的用戶發送電郵稱，每個帳戶只供一個家庭使用，意味該家庭以外人士將不能再收看節目。該股周二下跌1.93%。

Netflix表示，在美國，那些想要在家庭以外共享帳戶的人士，必須每月額外繳付7.99美元(約62.32港元)，價格較基本帳戶每月低2美元，並較播放廣告的帳戶每月多出1美元。

報道指，這項變化可能會顛覆全球家庭、朋友和家庭之間長達多年的密碼共享做法。不過，對於Netflix而言，此舉對公司增長至關重要。Netflix及其競爭對手正努力搶新客，尤其在美國市場，消費者選擇眾多。

Netflix周二推出的密碼共享限制措施覆蓋全球所有地區，從美國及英國，至以色列、德國、法國、挪威、澳洲、香港、新加坡、墨西哥及巴西。Netflix表示，當用戶在下次登錄時，設備上會有提示，要求他們識別該帳戶的主要家庭。

Netflix正經歷兩項重大戰略改革，分別是打擊密碼共享和一種相對較新的廣告模式。公司希望透過限制密碼共享，吸引更多使用他人帳戶的觀眾自行付費訂閱。