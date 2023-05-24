英特爾三大策略自強　CEO豪言冀超越台積電

外媒報道，英特爾行政總裁Pat Gelsinger指出，預計在6月底舉辦的投資者網路研討會上，正式公布有關內部晶圓代工模式的相關資訊。旗下晶圓代工部門(IFS)目標在2030年躋身為全球第二大晶圓代工廠，希望最終可越行業龍頭台積電。

此外，Pat Gelsinger表示，將透過三大策略，包括重啟英特爾開發者論壇(IDF)精神、建立嚴謹研發流程(Tech Talk)及開發極紫外光(EUV)技術，配合IDM 2.0轉型，將重建創新生態系統，冀奪回英特爾在產品及技術的全球主導權。

除了固守晶圓代工本業，英特爾亦積極開拓人工智能(AI)領域。Pat Gelsinger認為，AI未來將更加普及，英特爾在5G、私有雲、邊緣運算等用戶端應用上已是領導者，接下來PC新的殺手級應用，也與AI相關。此外，在自駕車的部分，透過旗下公司Mobileye事業體，也有機會成為業界領導者。他續稱，英偉達創辦人黃仁勳一直專注於繪圖處理器(GPU)的研究，很幸運遇上AI的興起，業績迎來大爆發。英特爾15年前也有同樣研究，可惜被終止了，現在要「重建肌肉」搶佔市場。

針對台積電總裁魏哲家日前強調，「信任」是台積電與客戶間的關鍵字，暗示三星及英特爾代工兼自家生產的作業模式。Pat Gelsinger並不認同，強調英特爾IFS部門及設計部門，目前沒有分拆計劃，但內部已建立嚴密的防火牆，讓客戶相信他們的設計可以被好好保護。此外，英特爾還提供增值服務，包括軟件、規格、封裝及標準化，不只是單純的晶圓製造公司。