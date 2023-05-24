渣打完成收購加皇信託香港　並成立渣打信託

渣打銀行(香港)宣布，已獲得監管機構批准完成收購加皇信託香港有限公司，並成立渣打信託(香港)有限公司。而渣打香港現有為零售基金所提供的受託人業務，則將逐步合併至渣打信託之中。

該策略性收購進一步加強渣打香港的證券服務能力及客戶基礎，並將業務擴展至香港《強制性公積金計劃》及《職業退休計劃》的受託人業務。

渣打信託現時為渣打香港的附屬公司，是強制性公積金計劃管理局授權的核准受託人，提供包括受託人、基金行政管理、託管和過戶代理等一系列全面服務。

渣打大中華及北亞地區融資及證券服務主管郭朗維(Simon Kellaway)獲委任為渣打信託之主席，而鄭麗貞則獲委任為行政總裁。

郭朗維表示，渣打積極投資於增長機遇，加強服務能力以滿足客戶的需求。截至2022年3月底，香港強積金資產管理規模已達到1.12萬億港元，成為一個十分龐大的市場，具備持續增長的潛力。憑藉渣打對本地市場的深厚認識，期待將強積金計劃和其他合資格投資基金的受託人服務拓展至更多客戶，壯大香港業務的實力。

此外，渣打信託亦任命何國富(Stewart Aldcroft)與吳智珊(Luzia Hung)為非執行董事，分別於2023年4月28日和6月5日起生效。