【高盛推介】阿里巴巴跌幅較大市深 輪證點揀？
2023年05月24日 11:07
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：有報道引述消息指，阿里巴巴旗下阿里雲開始進行職位及人員優化，整體比例約7%，及報道引述阿里雲回應，指是次為正常的組織崗位和人員優化。阿里巴巴周二(23日)跌約0.7%，周三(24日)早段繼續回吐。早上至今在81至82元間上落，現報81.5元，跌約1.8%，跌幅較大市深。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周五錄得約1,380萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約40萬元。
投資者如看好阿里，認購證方面的輕微價外選擇可留意換股比率50兌1的高敏感度阿里購(16486)。貼價選擇可留意阿里購(26143)。中年期選擇可留意阿里購(29321)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(57503)，遠牛選擇可留意阿里牛(63198)，與現價有約9及14元收回距離。
阿里購16486，行使價90.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿6.3倍，輕微價外，50兌1、高敏感度。
阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。
阿里購29321，行使價99.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.4倍，中年期，時間值損耗較低。
阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率8.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛63198，收回價68元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，遠牛。
阿里沽16258，行使價77.83元，2023年10月30日到期，實際槓桿4.3倍，7隻相近條款產品中最高槓桿。
阿里熊61672，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比率8.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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