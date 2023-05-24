【高盛推介】騰訊330元見支持　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股本周一(22日)重上340港元水平後，周二(23日)回吐跌約1.4%，重回330元水平。周三(24日)早段低見330.6元後跌幅收窄，並曾短暫反彈。現報334.6元，跌約0.3%。國家新聞出版署發布5月共86款國產網絡遊戲獲批，當中騰訊旗下遊戲獲批。據騰訊報表披露，騰訊昨日於聯交所回購104萬股，涉資約3.53億元。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於周二獲資金轉向流入，過去5個交易日計共錄得約2,330萬元資金流入。淡倉於同期則共錄得約1,160萬元資金流入。

觀察港股通資金流向，北水於周二繼續買入騰訊，錄得約1.9億元資金淨買入。

騰訊購16424，行使價361元，2023年7月28日到期，實際槓桿11.0倍，貼價、高敏感度。

騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿9.5倍，行使價390元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。

騰訊購16518，行使價400元，2023年8月28日到期，實際槓桿10.3倍，低面值。

騰訊牛63342，收回價325元，行使價322.2元，換股比率500，槓桿比率26.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛56070，收回價315元，行使價312.5元，換股比率500，槓桿比率15.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿10.1倍，行使價310元以上、2個月期以上最高槓桿之一。

騰訊熊62108，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率17.9倍，市場上最高槓桿近熊之一。

騰訊熊61141，收回價360元，行使價362.5元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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