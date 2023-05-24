人幣中間價半年低　官媒：已為匯率波動設護欄

人民幣近期呈現弱勢，兌每美元日前失守7算，人民幣中間價周三(24日)報7.056，大挫234點子，創2022年12月初以來低位。不過，官媒發文安撫市場，指不必擔心今後人民幣匯率走勢，並指「7」不是一個心理障礙，人民幣匯率有一些小的雙向浮動也是市場驅動，這種波動對經濟有好處。

官媒周三發表評論文章，標題為《為甚麼說人民幣匯率不會大起大落》，指出在中國宏觀經濟大盤、國際收支大盤、外匯儲備大盤總體穩固的情況下，人民幣匯率不會大起大落。此外，近期外匯市場運行平穩，人民幣匯率波動在正常範圍內。

文章指，中國外匯市場管理的措施手段立體而豐富，且有應對人民幣匯率異常波動的經驗和措施。中國人民銀行、外匯局注重強化預期引導，必要時會對順周期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。就外匯市場自律組織而言，一方面積極落實自律規範，一方面為企業提供匯率避險服務，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念進行套期保值操作。這相當於給人民幣匯率波動安裝了護欄。

文章並提到，今年以來，中國經濟穩定恢復和增長，居民消費預期穩定，企業換匯、居民結匯購匯更加便利，外匯管理政策工具箱充足等。這些「確定性」足以對沖海外市場的各種「不確定性」。所以，不必擔心今後人民幣匯率的走勢。